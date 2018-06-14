Вклады населения в валюте потеряли еще $97 миллионов 2 14.06.2018, 17:56

Данные тенденции продолжаются уже очень долгое время.

Объем валютных депозитов физлиц в белорусских банках продолжает сокращаться, а вкладов в национальных дензнаках – расти. Это следует из свежих данных, опубликованных Нацбанком, пишет сайт «Беларусь и мир».

За май сумма депозитов в долларах и евро уменьшилась на 97,1 млн долларов в эквиваленте, составив 6,32 млрд долларов, а в белорусских рублях увеличилась на 45 млн рублей, придя к значению 3,67 млрд рублей.

Напомним, данные тенденции продолжаются уже очень долгое время. Депозиты в валюте ежемесячно убавляются начиная с декабря 2015-го, а в белорусских рублях прибавляются с апреля 2016-го.