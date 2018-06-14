В Ивацевичах школьник тяжело травмирован во время подработки на каникулах
- 14.06.2018, 18:22
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15-летний школьник подрабатывал нелегально.
46-летний директор частного предприятия в Ивацевичах 11 июня в нарушение требований действующего законодательства в сфере охраны труда без заключения трудового договора, проведения обучения и инструктажа по технике безопасности допустил к работе на вибропрессовой установке и штабелере 15-летнего местного школьника. И тот получил серьезную травму, сообщает СК.
— 12 июня школьнику было поручено размещение деревянных брусков между поддонами с готовой продукцией (тротуарной плиткой) на вибропрессовой установке. Примерно в 12 часов того же дня юноша был обнаружен с тяжелыми травмами работниками предприятия, после чего госпитализирован, — рассказали в Следственном комитете.
Мальчик в реанимации.
В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда. Подозреваемый задержан.