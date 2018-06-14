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От России отвернулись кредиторы

  • 14.06.2018, 18:32
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Фото: Reuters

Правительство РФ вторую неделю подряд терпит неудачу при попытке занять деньги на рынке для федерального бюджета.

На аукционах в среду Минфин снова не смог реализовать весь запланированный пакет облигаций федерального займа, даже несмотря на то, что инвесторам был предложенный минимальный за 2 месяца объем, передает finanz.ru.

Если полгода назад Минфин РФ мог еженедельно занимать по 40-50 млрд рублей, а спрос регулярно перекрывал предложение в 3-4 раза, то на прошлой неделе он потерпел неудачу с бумагами на 30 млрд рублей, а на текущей - снизил предложение до 20 млрд.

10-летние ОФЗ с привязкой к инфляции удалось продать в полном объеме - на 10,1 млрд рублей. Помогли пенсионные деньги: покупателями, вероятно, выступали управляющие компании негосударственных пенсионных фондов, для которых инфляционные ОФЗ - хорошая замена банковскому депозиту, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Классические ОФЗ с погашением в 2021 году удалось продать на 8,8 млрд рублей вместо запланированных 10. По обоим выпускам инвесторы требовали скидок, и Минфин был вынужден продать бумаги на 0,3-0,5 базисных пунктов дешевле рыночной цены. Итогом аукционов стала новая распродажа, а купившие ОФЗ инвесторы сразу же оказались в убытке. ОФЗ 25083 (проданные на аукционе по 100,04% от номинала) рухнули до 99,9%.

Индекс цен ОФЗ RGBI потерял еще 0,34 пункта и вернулся к минимумам, которые последний раз видел в апреле - после введения санкций против "Русала" и обвала российских фондовых площадок.

"Основной причиной такой динамики является глобальный отток долларовой ликвидности в связи с ужесточением монетарной политики ФРС", - отмечает Порывай.

На заседании в среду американский центробанк снова повысит процентную ставку до 1,75-2% годовых. И - что еще важнее - увеличит скорость сокращения баланса, указывает инвестстратег Nedgroup Investments Робин Джонсон.

Если сейчас Федрезерв изымает из системы по 30 млрд долларов в месяц, то с июля доведет объем операций до 40 млрд.

Госдолг EM, по данным Bloomberg, принес инвесторам убыток в 6% с начала года. "А над российским рынком еще висит и дамоклов меч санкций", - напоминает портфельный управляющий "Тринфико" Фарит Закиров: за месяц зарубежные фонды вывели 1,1 млрд долларов из российских акций и, по данным ЦБ, продали облигаций федерального займа на 231 млрд рублей.

В результате механизм, который принес в российский бюджет 446 млрд рублей в 2016-м году и 713 млрд рублей - в прошлом, оказался сломан: по сравнению с началом года на 1 мая нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 10 млрд рублей.

По мере того, как растут доходности в США, река carry-trade, подарившая России стабильный рубль и 22 млрд долларов притока валюты на рынок, начинает пересыхать: процентная разница уже не выглядит столь привлекательной, отмечает валютный стратег BNP Paribas SA Майкл Снейд.

У ЦБ РФ нет выигрышных решений в этой ситуации. С одной стороны, он мог бы снизить процентную ставку и тем самым вызвать рост котировок ОФЗ - это привлекло бы спекулянтов, указывает стратег ВТБ Капитала Максим Коровин.

С другой стороны, долгосрочные держатели российского госдолга могли бы использовать это как момент для продажи. К тому же рост цен на бензин порождает волну инфляции по всей экономике, а в условиях, когда ФРС повышает ставку, снижать ее - "это отказываться от куска пирога" в виде средств глобальных инвесторов, отмечает аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева.

Аппетит к развивающимся рынкам в целом и рублю в частности может в принципе не вернуться, предупреждает Райффайзенбанк: удержать ФРС от дальнейшего повышения ставки может лишь заметное замедление американской экономики, которого в данный момент не видно: рост зарплат (2,7-2,9%) близок к рекордному за 10 лет, а безработица - на минимуме с 1950х годов.


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