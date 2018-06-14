Ученые дали заключение о ценности деревьев в Осмоловке 14.06.2018, 18:47

Район представляет собой ценную экосистему.

Страсти по поводу возможного сноса минской Осмоловки улеглись около года назад. Пока архитекторы взяли паузу и, возможно, дорабатывают проект застройки района, местные жители тоже не бездействуют. Они пытаются доказать, что их дома имеют историческую ценность, находятся не в аварийном состоянии, а сам район, помимо архитектурных достоинств, представляет собой ценную экосистему. Подтверждение последнему тезису недавно получено от ученых из Института экспериментальной ботаники им. Купревича НАН Беларуси, пишет «Онлайнер».

Местное сообщество Осмоловки обратилось в институт с просьбой провести обследование зеленых насаждений в районе и дать заключение об их экологическом потенциале. На протяжении девяти дней группа сотрудников лаборатории продуктивности и устойчивости растительных сообществ занималась инвентаризацией всех деревьев и кустарников. Затем специалисты рассчитали по формулам, сколько тонн углекислого газа поглощают растения, сколько выделяют кислорода, сколько тонн пыли задерживают. А также дали стоимостную оценку всей экосистемы Осмоловки.

Итак, выяснилось, что в двух кварталах Осмоловки сегодня произрастают 1789 экземпляров деревьев и кустарников, относящихся к 74 видам. Больше всего здесь лип — 305 и кленов — 183. В районе насчитывается 132 вишни, 91 слива, 56 ясеней, 40 яблонь, 39 каштанов, 28 елей, 17 берез, 211 кустов сирени и другие виды растений.

Один из выводов ученых — ежегодно деревья, кустарники и трава на территории Осмоловки поглощают более 30 тонн углекислого газа и производят более 20 тонн кислорода. В то же время за год «зеленые легкие» района осаждают более 16 тонн городской пыли.

На основании расчетов исследователи также определили стоимостную оценку экосистемы, которая составила 384 341 рубль в год ($190 996). Это стоимость не самих зеленых насаждений, а «экосистемных услуг», связанных с очисткой воздуха и осаждением пыли. С заключением ученых можно ознакомиться на странице общественной кампании «Город — для горожан» в Facebook.

Прогулявшись сегодня днем по Осмоловке под дождем, мы почти не промокли. Переплетаясь, кроны деревьев создают зеленые шатры и тоннели, разросшиеся кусты сирени возвышаются над двухэтажками, под окнами цветут пионы.

— Деревья — это наше достояние. Самые старые из них высаживались еще в годы постройки района, — рассказывает житель Осмоловки Андрей Эзерин. — Местные бабушки и дедушки, которым уже под 80 лет, говорят, что эти липы высаживали их родители. Где-то до 1970—1980-х годов здесь было активное местное сообщество, которое занималось обустройством дворов, а когда пошли разговоры о сносе, у многих опустились руки. Но в последние годы эти традиции возрождаются. Появляются новые палисадники, люди снова отвоевывают газоны у автомобилей.

Заключение ученых Института экспериментальной ботаники — не единственный документ в защиту района, которым располагают сегодня жители Осмоловки. Не так давно была проведена техническая экспертиза 10 зданий, которая подтвердила, что дома находятся не в аварийном состоянии.

— Мы считаем, что претензии чиновников по поводу ветхости наших домов не имеют под собой документальной основы. Решили заказать независимую экспертизу. Стоило это недешево — по 1000 рублей на каждый дом, но скидывались даже пенсионеры, — говорит Андрей Эзерин. — На сегодня у нас есть заключения по 8 домам из 10. Экспертиза подтвердила, что здания находятся в удовлетворительном состоянии, пригодны для жизни и безопасны. Да, кое-где протекает крыша, где-то надо заменить трубы. Но это решаемые вопросы. Понятно, что если коммунальные службы не занимаются ремонтом, рано или поздно начнутся проблемы.