Их пример другим наука Григорий Амнуэль, kasparov.ru

14.06.2018, 18:55

Григорий Амнуэль

Эта статья не комплимент президенту Трампу, а заметки о впечатлениях.

Итак, прошло всего 65 лет. В мире выросли целые поколения, чьё знание о корейской войне формируется в лучшем случае фильмом "Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш." Роберта Олтмана (1969) , а уж потом ставшего популярным одноименным сериалом, который смотрят во всем мире. Возможно, сегодня мы присутствовали при том, что один из самых трагичных конфликтов, порождённых противоборством с античеловеческим коммунистическим режимом, близок к своему окончанию. Безусловно, это заслуживает Нобелевской премии мира, как в своё время Кэпм-Дэвид. Хочется верить, что подписантам и договаривающимся сторонам удастся избежать ошибок своих предшественников на пути к миру. В этом заинтересованы все, а не только жители Северной Кореи и США.

Для президентов Кима-внука и Трампа, при всех различиях возраста, конфессионального, национального и расового происхождения, при безусловной разности ментального уровня стало возможным продемонстрировать, что, если в основу политики ставится действительно лозунг "Вернуть величие своей стране", то можно найти общий язык. Именно величие стране, а не себе, великому руководителю, на которого могут молиться искренне или вынуждено граждане страны.

Читатель справедливо может сказать, Трамп в этом не нуждается. Да, нравится это кому-то или нет, США с их экономикой, с силой их армии, системой, постоянно привлекающими желающих стать счастливыми обладателями "гринкарты" со всего мира, давно занимают в мире основную позицию. Знающие КНДР подтвердят — для граждан Северной Кореи величие Кимов — деда, отца, и сына — тоже безоговорочно и в лишних доказательствах, несмотря ни на всего одну пиалу риса для еды, ни на многие условия существования, для граждан других стран кажущиеся неприемлемыми, в дополнительном доказательстве не нуждаются. У двух совершенно разных стран есть одно общее — подавляющее большинство граждан этих стран считают себя счастливыми избранными, живущими в главных странах мира народами. Справедливо это мнение или нет, дело другое, как и то, каким способом достигнуто такое единство мнения. Вот такое совпадение и несовпадение двух стран помогло прийти к встрече в Сингапуре.

Дорога была длинной и очень противоречивой. Ещё совсем недавно мало кто мог поверить в реальность подобной встречи. Однако она состоялась. История покажет, насколько она послужит отправной точкой новой дороги для мира, а не для войны. Народам мира подарена надежда, и это уже неплохо.

Отдельно должен сказать о пресс-конференции президента Трампа. Начальный спич, в котором первое преимущественное место благодарности отдано Сингапуру, сингапурцам, властям чудо-города, страны, в котором также не забыты и поименованы лидеры Южной Кореи, Китая, Японии и граждане этих стран — те, кто живут в непосредственной близости от тлеющего конфликта, разделившего народ Кореи на долгие 65 лет непримиримой войной, сделал бы честь любому президенту. Он был выдержан в лучших традициях высокой дипломатии. Но, возможно, он был подготовлен опытными дипломатами, а не написан самим президентом США. Однако дальнейшее доказывало — президент Трамп растёт как политик. Пресса устроила ему буквально пристрастный допрос. Ни одного комплиментарного вопроса, президент при выборе вопрошающего обходился без помощи пресс-секретаря и отвечал по существу. Да, иногда повторяясь, но и вопросы повторялись. Впрочем, эта статья не комплимент президенту Трампу, а заметки о впечатлениях.

Разумеется, Трамп думал не о Корее, он думает о США. В текущем моменте возможное объединение Кореи может быть на руку США, так как неминуемо ослабит на какой-то период Китай. Слияние высоких технологий Южной Кореи, помноженных на беспрецедентную дисциплину граждан Северной Кореи, может дать огромный толчок для развития общей корейской экономики. Цена труда северокорейского труженика на определенном отрезке времени будет, безусловно, ниже себестоимости труда китайского производителя. Всё это, как, наверное, надеется Трамп, при поддержке США и под их патронатом даст возможность противостоять возрастанию роли Китая на мировой сцене. С точки зрения Трампа эта передышка выгодна США и ее экономике. Но и Китай, имеющий исторические связи с Северной Кореей, уверен, что и он в этой политике мира и экономического соперничества и сотрудничества сможет скорее получить дивиденды, чем в состоянии всё возрастающей ядерной напряженности. Для Китая важно, что в соответствии с денуклеаризацией Кореи он, Китай, останется единственной в этом регионе ядерной державой. Выигрывает и Япония, и остальные страны региона. Жить под дамокловым мечом летящих по неизвестным траекториям ракет никому не хочется.

Конечно, событие абсолютно неординарное, но что об этом писать на русском? Ведь Россию никто даже не поминал. Далеко? Ну не так чтобы очень. С Северной Кореей Россия граничит. Северокорейцев, находящихся исторически в СССР и его правопреемнике РФ на различных разработках леса и земли, много, иногда кажется, что даже слишком много. Поддержку Кимам северный сосед оказывал всегда. Да, СССР во многом вместе с КНР и создал, и поддерживал десятилетиями на плаву КНДР, и казалось, не будет этому конца. Но вот зимой, на Олимпиаде в Пхёнчхане, единый парад корейцев, а уже летом встреча в Сингапуре. Что называется действительно, события развиваются с космической скоростью. Почему? Потому что лидеры любят не только себя, но и свои страны, и ради граждан этих стран, да и ради себя, они ведь тоже граждане этих стран, готовы идти на компромисс. Готовы признавать свои ошибки и, что особенно важно, исправлять их. Политическая ли это наука — да.

Нужно научиться признавать свои ошибки. Не переписывать и фальсифицировать историю, уничтожая архивные документы, а исправлять ошибки истории и своих предшественников, в том числе и покаянием, которого много не бывает. Нужно уметь идти на компромисс. Необходимо экономически просчитывать каждый шаг — и не только с точки выгоды дружественных монополий и геополитики, но и с точки зрения положения и жизни простых граждан. Важно соразмерять свои ежеминутные желания и реальные возможности страны. Короче, нужно жить в реальном мире, и тогда есть шанс на мир, а если всё это игнорировать, то военная истерия будет возрастать, но стоит помнить — война счастья не приносит. Мамаша Кураж, которой казалось, что война — мать родная, и кроме армии и флота других друзей не надо, своей судьбой доказала ошибочность этого пути. Не верите? Перечитайте бессмертного Бертольда Брехта.

Кстати, "Добрый человек из Сычуани" тоже принадлежит его перу. Видимо, видя полыхающий пожар родной Германии и Европы в середине ХХ века, он умел заглянуть в будущее. Может быть, стоит у него поучиться. А не пытаться всё время выдавать черное за белое. Ей богу, уверен — с соседями можно не только воевать и постоянно вступать в противоречия, но и жить по-соседски взаимовыгодно. Так что хочется пожелать, чтобы их пример был нам наукой. Пусть этот пример будет заразителен, от этого и мы, и мир только выиграем.

P.S. А тех, кто готов пожертвовать своей жизнью, ради мира и диалога, конечно, я говорю прежде всего об Олеге Сенцове, нужно спасать! Трампу и его администрации удалось вернуть семьям и США двух граждан, долго находившихся в северокорейской тюрьме. Иногда сделать гуманитарный шаг не только очень важно, но и благородно. Он может быть только первым, но очень важным шагом на долгой дороге к миру... Уверен, его стоит сделать.

"Плохой конец — заранее отброшен,

Он должен, должен, должен — быть хорошим!"

Б. Брехт Зонг из пьесы "Добрый человек из Сычуани"

Григорий Амнуэль, kasparov.ru