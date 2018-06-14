Страны ЕС единогласно одобрили введение импортных пошлин против США 14.06.2018, 19:36

Контрмеры предусматривают введение импортных пошлин на €2,8 млрд ($3,3 млрд) продукции США.

Страны Евросоюза единогласно поддержали контрмеры против США, сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС. Речь идет о введении импортных пошлин на американскую продукцию на сумму €2,8 млрд ($3,3 млрд). Эти меры станут ответом на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из ЕС.

Агентство отмечает, что эти меры еще должна поддержать Еврокомиссия. Ее следующее заседание запланировано на 20 июня. По данным Reuters, эти меры должны быть введены в конце июня или в начале июля.

Ранее Еврокомиссия объявила, что с 1 июля некоторые американские товары будут облагаться дополнительными пошлинами в странах ЕС. В частности, будут введены 25-процентные пошлины на ряд продуктов питания, виски, табачные изделия и одежду. Часть сборов с некоторых из товаров увеличат на 10%, на некоторые из них будут действовать пошлины 50%.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём тогда назвала эти меры пропорциональным ответом на «одностороннее и незаконное» решение США по введению тарифов на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что ответные пошлины, о которых заявили в ЕС, «смешные и неприемлемые», и обещал избавиться от них. «Мы как свинья-копилка, которую все грабят, и этому настает конец», — заявил американский лидер после встречи с другими лидерами G7 на саммите группы.

С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные пошлины — на ввоз алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. Трамп объяснял это решение «опустошением» американской промышленности, к которому привели способы ведения внешней торговли других стран. В Министерстве торговли США утверждали, что импорт стали и алюминия, подрывая положение американских металлургов, создает угрозу для нацбезопасности страны.

В Канаде в ответ обещали ввести пошлины на импорт стали и алюминия на сумму до $16,6 млрд, в Мексике повысили на 20% тарифы на импорт свинины и сельскохозяйственной продукции из США.