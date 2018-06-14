Спартак Миронович: Моя пенсия за особые заслуги перед страной чуть больше 400 рублей 14.06.2018, 19:44

Легендарный белорусский тренер Спартак Миронович рассказал, какую получает пенсию.

– Вам денег на жизнь хватает? Читал в интервью вашей супруги, что если бы муж не работал, на его пенсию «мы точно не прожили бы».

– Моя пенсия за особые заслуги перед страной чуть больше 400 рублей. Но стоит ли об этом говорить?

– Плохая популяризация спорта. Если у самого Мироновича она такая, что говорить о других? Хотя вы тренировали армейцев и в отставку могли выйти в хорошем звании…

– Полковником. Но чего-то бегал я от погон, не на мой характер эти армейские порядки. А сейчас, выходит, зря. Пенсия была бы посерьезнее. Но вообще-то я не разбираюсь в этом вопросе. Вот если кто-то из ребят не даст передачу в линию, когда она просится, это вредительство. А кто тут пропустил – речь же, как сам понимаешь, не об одном мне – не знаю, – цитирует Мироновича «Прессбол».