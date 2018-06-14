Польша инвестирует €25 миллиардов в морское и речное хозяйства
- 14.06.2018, 19:55
В 2019 году Польша будет претендовать на вступление в совет Всемирной морской организации.
В Щецин прибыло 800 гостей из 40 стран, в том числе несколько министров по морским делам, передает «Радио Польша».
Как сказал министр морского хозяйства и речного судоходства Марек Грубарчик, в Польше придают большое внимание водным путям сообщения:
«Польша вкладывает средства в развитие речного судоходства. В ближайшие годы мы собираемся инвестировать около 25 млрд евро в развитие морского хозяйства, в том числе в расширение портов и речных путей сообщения».
Дни моря завершатся в пятницу.
В 2019 году Польша будет претендовать на вступление в совет Всемирной морской организации.