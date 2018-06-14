Как оппозиционер пришел в умирающий сельский ДК и вывел его в передовики 14.06.2018, 20:14

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Рогачевский оппозиционер доказал, что люди с критическими взглядами могут быть полезны своими делами.

«Цвет настрое-е-е-нья си-и-ини-и-и-й», — заглушает тарахтение трактора «Беларус» чей-то лирический тенор. Пока поднимаемся по ступенькам крыльца Поболовского сельского Дома культуры, тенор уже запевает «Ляписов». «На носу 3 июля, потом — Купалье, а еще ж дискотеки, поэтому репетиции каждый день», — проводит беглую экскурсию по клубу его директор, в прошлом — известный рогачевский оппозиционер Денис Дашкевич. Он уже год пытается доказать местным властям, что и люди с критическими взглядами могут быть полезны своими делами, пишет tut.by.

Поболово — агрогородок на 600 жителей в 20 км от Рогачева. Ничего примечательного, подобных в стране — сотни. Под одной крышей с амбулаторией, отделением банка и милицией здесь расположился и сельский ДК. Тоже, на первый взгляд, ничем не примечательный.

— Дискотеки, кружки юного журналиста и программиста, концерты и даже фестиваль красок, все, как у вас, в большом городе, — озвучивает афишу местной культурной жизни поболовская молодежь.

Но это сейчас так. В последние годы клуб просто умирал: библиотека да пара секций по интересам для пенсионерок — вот и весь набор развлечений. Спасал поболовчан от тоски действующий при музыкальной школе образцовый хореографический ансамбль «Медуница», который по праздникам (если, конечно, не задействуют в городских мероприятиях) организовывал для сельчан свои выступления.

Все изменилось полтора года назад с легкой руки большого чиновника (который, кстати, к культуре-то отношения не имеет). В феврале 2017 года первый заместитель главы администрации правителя Максим Рыженков приехал в Рогачев, чтобы выслушать обиженных на декрет № 3 тунеядцев. Тогда же на прием к столичному функционеру пришел и хорошо известный в городе оппозиционер (а на самом деле автор и владелец местного независимого интернет-портала, часто позволяющего себе критику властей) Денис Дашкевич. Парень рассказал, что по профессии он музыкант, лауреат республиканских и международных конкурсов, в 2003 году даже стал стипендиатом Специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи. Но поработал в культуре недолго: не сложились отношения с вышестоящим руководством. Пришлось уйти. С тех пор не может найти работу по профессии. Переквалифицировался в программисты и открыл сайт с рогачевскими новостями — как мы помним, в том числе и теми, о которых не пишут в районке. После этого, мол, работу найти стало еще сложнее.

Рыженков тогда попросил местных чиновников помочь Дашкевичу — и уже через пару дней безработному предложили возглавить сельские дома культуры в Заболотье или Поболово. Дашкевич выбрал Поболово, хоть оно и в два раза дальше от Рогачева.

— Поболово оказалось более перспективным: здесь много молодежи и рядом трасса, связывающая населенный пункт не только с крупными деревнями, но и с городами, — говорит Денис.

К новой должности Дашкевича прилагалось просторное двухэтажное здание с советской гипсовой лепниной на стенах, пыльные бордовые кулисы и скептические улыбки местных чиновников.

Сегодня, глядя на Дашкевича, чиновники по-прежнему улыбаются — уже больше с одобрением, но руку по привычке держат на пульсе. Вот и сейчас, прознав, что к директору клуба приехал tut.by, оперативно прислали в Поболово специалиста из идеологического отдела. Очень оперативный идеологический работник все время не отходил от нас с Дашкевичем ни на шаг.

Впрочем, его это не смущало — Денис без прикрас рассказывал, как непросто было первые месяцы, даже собирался уходить. А потом решил просто так не сдаваться.

— Нам запрещали ночные дискотеки — кабы чего не вышло! — но потом мы доказали, что и в деревне люди могут веселиться без пьяных драк и дебошей. Затем ушло какое-то время, чтобы заставить старый коллектив работать. К сожалению, полностью не удалось — и тех, кто не смог влиться в новый ритм, пришлось уволить. Набрал новую команду: солистов (у нас на дискотеках живой звук), худрука, звукорежиссера. Все ребята из Рогачева, как и я, каждый день сюда за 20 км ездят. Это фанаты своего дела, — рассказывает новый руководитель.

Сейчас поболовские дискотеки посещает до 200 человек: говорят, приезжают даже из Жлобина, Рогачева и Бобруйска.

Также творческий коллектив Дашкевича организует выездные концерты и выступления: в прошлом году клубу удалось заработать рекордные для поболовской культуры 4,5 тысячи рублей. Но директор уверен — их ДК может приносить в разы больше.

— Вложите в нас разово 15 тысяч рублей — и мы вам за два года докажем, что можем приносить и 20 тысяч в год. Эти инвестиции нам нужны прежде всего для приобретения светового оборудования. Ремонт? На него не нужно много. На стенах, к примеру, можно сделать граффити, это недорого, и можно обойтись своими силами. Да идей уйма! Если с умом подойти, все можно реализовать за небольшие деньги, — уверен Денис.

Правда, этих небольших денег клуб — рекордсмен по выполнению прогнозных показателей не видит. И это, говорит Дашкевич, беда всей сельской культуры. Да и не только сельской. Да и не только культуры.

— Дело в том, что все заработанные средства оседают на общий счет, а затем делятся на все учреждения культуры района. У нас в районе около 30 сельских клубов, зарабатывают от силы 3−4. Почему они должны кормить тех, кто ничего не хочет делать? Нашему ДК не дают вообще ничего — чтобы нашими деньгами покрывать долги других клубов. Да, это неприятно слышать их руководителям, но, как бы это непопулярно ни звучало, такие клубы необходимо закрывать. Элементарные законы экономики!

Дашкевич до сих пор часто говорит непопулярные вещи. И даже с получением должности на госслужбе свой сайт «Рогачев онлайн» не забросил: по-прежнему пишет о недостатках в работе местных властей. Вот недавно со страниц своего портала эмоционально рассказал про огромные очереди на автовокзале из-за нехватки кассиров, которых сократили оптимизировали. После публикации Дашкевича вопрос пообещали решить и в часы пик на станции открывать дополнительную кассу.

— Ни разу за все время меня не вызывали на ковер, — говорит Денис, и идеолог рядом согласно кивает головой. — Да, бывает, звонят, спрашивают, слушают. И я могу позвонить на мобильный первому зампреду райисполкома и рассказать о какой-то проблеме. У нас сейчас очень адекватное руководство в районе подобралось. Никто ведь не хочет сделать как хуже: все мы стараемся, чтобы наш город и район стал лучше и комфортнее для жизни, — искренне улыбается директор клуба.

И, говорит, станет — посмотрите!