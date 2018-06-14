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Навальный: Повышение пенсионного возраста в РФ – прямое нарушение Путиным своего обещания

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  • 14.06.2018, 20:25
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Путин обещал, что повышения пенсионного возраста в России не будет, пока он возглавляет страну.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что пока он сидел 30 суток в спецприемнике, в России подорожал бензин, повысили налоги на НДС и увеличили пенсионный возраст. Об этом говорится на сайте политика.

"У нас в спецприемнике все гораздо стабильнее", – отметил он.

Оппозиционер подчеркнул, что повышение пенсионного возраста является прямым нарушением предвыборного обещания президента России Владимира Путина.

"Вся эта тема с повышением пенсионного возраста должна рассматриваться исключительно в контексте нарушения Путиным обещания, которое он публично давал много раз", – заявил Навальный.

Возраст выхода на пенсию в России не изменялся со времен СССР и составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55.

С 1 января 2019 года российское правительство планирует повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин и ввести переходный период этого повышения – до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Согласно Глобальному пенсионному индексу, по состоянию на 2017 год РФ являлась одной из худших стран мира для пенсионеров.


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