Бюджетников и студентов согнали отмывать «Динамо» 5 14.06.2018, 20:37

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Фото: citydog

На уборку стадиона согнали воспитателей, учащихся колледжей и курсантов МВД.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что на уборку стадиона «Динамо» согнали воспитателей, учащихся колледжей и курсантов МВД. Сооружение торжественно откроют 21 июня с участием Лукашенко. Tut.by спросил у директора стадиона, как он объясняет сегодняшние события.

На ресурсе Naviny.by опубликована статья «Воспитателей, учащихся и курсантов МВД согнали отмывать стадион «Динамо». В ней речь идет о том, что на днях по учебным заведениям нескольких районов была разослана бумага с «просьбой» о помощи.

Сегодня же по данным издания воспитатели детских садов, учащиеся и педагоги колледжей, члены БРСМ и курсанты пришли мыть и подметать стадион.

— Нам пообещали премию и отгул. Ну, а кто еще придет? Это же добровольно принудительно, — рассказывали воспитатели.

— Это все добровольно, ни денег, ни билетов нам за это не давали и не обещали. Если бы это доставляло какой-то дискомфорт, то людей тут бы не было, — говорила Надежда Лузина, которая в студотряде БРСМ за главную.

В Министерстве образования изданию сказали, что не видят в происходящем ничего плохого. «Они просто принимают участие в субботнике по облагораживанию территории, по уборке территории», — сообщили в ведомстве.

Директор стадиона: «Всех их мы, конечно, пригласим на открытие»

Директор стадиона «Динамо» Василий Алексеенко говорит, что это штатная ситуация. Объект готовится к открытию, и за помощью в вопросе уборки он обратился сам.

— Своими силами и средствами у нас нет возможности сделать генеральную уборку. И я обратился — и люди пошли. Пошли из спортивных организаций, пошли из администраций, из БРСМ. И всех их мы, конечно, пригласим на открытие стадиона.

Во-первых, за помощью Алексеенко обратился к своему нанимателю — в главное управление спорта и туризма Мингорисполкома. Во-вторых, во внутренние войска, где он прослужил более 30 лет и был командиром корпуса.

— Я обратился к замминистра МВД об оказании помощи. Потому что знаю: мои бывшие сослуживцы, однополчане, мне не откажут. И они пошли навстречу и помогают.

Основная задача добровольцев — помыть 22 тысячи сидений и перенести часть мебели. По словам директора стадиона, приглашенные люди трудятся здесь по 3−4 часа в день и таким темпом закончат работу в воскресенье-понедельник.

Остальными же вопросами уборки на стадионе занимаются клининговые компании, которые нанял генподрядчик Стройтрест № 1. Но почему тогда не взять их же и на помывку кресел? Алексеенко уверяет, что вопрос вовсе не в экономии.

— Специфика их деятельности в том, что они моют крупные площади и остекление и работают машинами. А мы ручным трудом — ведро, тряпочка и водичка.

И таких на стадионе — около сотни.

— Я очень благодарен людям за их отношение и понимание. Я и сам работаю физически, и мои подчиненные тоже. У нас менталитет человека и семьи такой: когда нужно помочь, то все родственники собираются и помогают. Тем более это подарок городу, его жителям, и хочется чтобы к открытию все было красиво.