закрыть
14 июня 2018, четверг, 21:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Индия отказалась от совместной разработки Су-57 с Россией

2
  • 14.06.2018, 20:45
  • 1,217
Фото: wikipedia.org

Индия решила отказаться от проекта по разработке истребителя пятого поколения вместе с РФ.

Соглашение России и Индии по совместной разработке нового истребителя следующего поколения оказалось сорванным из-за решения Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) выйти из проекта, пишет индийская ежедневная газета The Economic Times со ссылкой на людей, участвовавших в переговорах. По данным издания, DRDO объяснила свое решение тем, что у нее либо уже есть все технологии, которые принес бы Индии такой проект, либо организация находится в процессе их разработки, передает РБК.

Речь идет о проекте «ПАК ФА», в рамках которого ОКБ имени П. О. Сухого разрабатывает российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. В октябре 2017 года «Рособоронэкспорт» подтвердил совместную разработку с Индией истребителя пятого поколения.

Индия уже выплатила России $295 млн во время предварительных работ по проекту, отмена сделки означает, что эти деньги пошли «в канализацию», заявил газете один из местных чиновников. Само соглашение издание оценивает в $9 млрд. Ранее ориентировочная стоимость программы оценивалась в $10 млрд.

Нью-Дели заявил Москве, что не будет участвовать в разработке проекта, но рассмотрит возможную покупку истребителей в будущем, если в этом возникнет необходимость, утверждает The Economic Times. Соглашение двух стран предусматривало создание истребителя специально для Индии с поставкой четырех его прототипов к 2019–2020 годам, уточняет газета. Издание отмечает, что Россия также предложила Индии купить 20 истребителей МиГ-29, но решение по этому предложению еще не принято.

Это не первое сообщение СМИ о проблемах в рамках этого соглашения. В октябре 2017 года американский портал Defense News со ссылкой на доклад командования ВВС Индии утверждал, что власти Индии готовы отказаться от проекта, так как недовольны уровнем развития технологий России. В «Рособоронэкспорте» опровергли эти сообщения.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич