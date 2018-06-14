Индия отказалась от совместной разработки Су-57 с Россией 2 14.06.2018, 20:45

1,217

Фото: wikipedia.org

Индия решила отказаться от проекта по разработке истребителя пятого поколения вместе с РФ.

Соглашение России и Индии по совместной разработке нового истребителя следующего поколения оказалось сорванным из-за решения Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) выйти из проекта, пишет индийская ежедневная газета The Economic Times со ссылкой на людей, участвовавших в переговорах. По данным издания, DRDO объяснила свое решение тем, что у нее либо уже есть все технологии, которые принес бы Индии такой проект, либо организация находится в процессе их разработки, передает РБК.

Речь идет о проекте «ПАК ФА», в рамках которого ОКБ имени П. О. Сухого разрабатывает российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. В октябре 2017 года «Рособоронэкспорт» подтвердил совместную разработку с Индией истребителя пятого поколения.

Индия уже выплатила России $295 млн во время предварительных работ по проекту, отмена сделки означает, что эти деньги пошли «в канализацию», заявил газете один из местных чиновников. Само соглашение издание оценивает в $9 млрд. Ранее ориентировочная стоимость программы оценивалась в $10 млрд.

Нью-Дели заявил Москве, что не будет участвовать в разработке проекта, но рассмотрит возможную покупку истребителей в будущем, если в этом возникнет необходимость, утверждает The Economic Times. Соглашение двух стран предусматривало создание истребителя специально для Индии с поставкой четырех его прототипов к 2019–2020 годам, уточняет газета. Издание отмечает, что Россия также предложила Индии купить 20 истребителей МиГ-29, но решение по этому предложению еще не принято.

Это не первое сообщение СМИ о проблемах в рамках этого соглашения. В октябре 2017 года американский портал Defense News со ссылкой на доклад командования ВВС Индии утверждал, что власти Индии готовы отказаться от проекта, так как недовольны уровнем развития технологий России. В «Рособоронэкспорте» опровергли эти сообщения.