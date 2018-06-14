Как Михаил Забейда-Сумицкий возрождал Беларусь песней 14.06.2018, 21:20

Михаил Забейда-Сумицкий

От тенора белорусского народа не раз добивались, чтобы он отказался от белорускости.

Выдающемуся певцу, который вынес на международный уровень оперной сцены белорусскую песню, Михаилу Забейде-Сумицкому исполнилось бы 118 лет.

Журналисты «Белсата» побывали в местах, связанных с жизнью Михаила Забейды-Сумицкого.

Выдающийся тенор гастролировал по Европе, его песни звучали по радио в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Но это не была беззаботная жизнь всеобщего любимца. От Забейды-Сумицкого не раз добивались, чтобы он отказался от белорускости, его преследовали Гестапо и КГБ.

Церковь в деревне Седельники, где крестили Михаила Забейду-Сумицкого

Михаил Забейда-Сумицкий сам точно не знал, где родился. Иногда, заполняя анкеты, певец вписывал место рождения отца – село Нестеровичи. Его семья батрачила по окрестностям. Отец умер очень рано, а из семерых детей до совершеннолетия дожил только Михаил. Его пожилая мать точно не помнила, где родился сын. «Может, у Подороска, а может, на лугу», – говорила женщина. Тем не менее, самым близким уголком для всемирно известного тенора стали Шейпичи, где прошли 15 лет его детства и юности, где стоял его дом.

Затерявшийся след певца в Нестеровичах и Подороске

Деревня Нестеровичи находится в Свислочским районе Гродненской области. Деревня живописная, однако почти все дома сегодня стоят пустые. Посмотреть, кто приехал в Нестеровичи вышел старенький мужчина. О семье Забейды Иван Миронович ничего не знает, однако о самом певце когда-то читал в газете.

Житель Нестеровичей Иван Миронович

«Это, наверное, давно было. И никто здесь не знает. Только помню, что в «Завете Ильича» писали. Один краевед говорил, что такой здесь жил человек. У нас и фамилий таких не было, насколько я помню. Забейды есть в соседней Полонке», – говорит Иван.

Михаил родился в 1900-м году. Уже тогда семья не жила в Нестеровичах, поэтому не удивительно, что след о Забейде здесь полностью исчез. Однако давайте двигаться дальше.

О Подороске, который находится в Волковысском районе, вспоминала мать Михаил,а и эта версия кажется вполне логичной, так как в архиве сохранилась выписка из метрической книги Седельницкой церкви, где значится имя Михаила, сына Ивана. Седельники от Подороска совсем рядом. Церковь стоит на кладбище, а служба здесь проводится один раз в месяц.

Шейпичи: «Тут стоял его дом, и тут он ходил к красивой девушке Стасе»

Дом в Шейпичах, где жили родственники Михаила Забейды-Сумицкого

Шейпичи оказались самым удачным пунктом нашего путешествия. Около поля в начале деревни стоит памятный камень, который напоминает, что именно здесь прошло детство Михаила Забейды-Сумицкого

Позже юноша учился в Молодеченской учительской семинарии, которую с началом войны эвакуировали в Смоленск. Закончив науку в 1918 г. Михаил переезжает к матери в Сибирь. В России на тот момент шла гражданская война, поэтому сын забирает мать, и вместе они переезжают далеко в Маньчжурию в город Харбин, куда съезжалась также российская интеллигенция.

Именно в Маньчжурии начинается музыкальная карьера певца. Хотя юноша учился на юриста, одновременно ему удалось стать солистом Харбинской оперы, где его музыкальные партии пользовались большой популярностью. В 1932 г. чтобы усовершенствовать свое мастерство, тенор переезжает в Милан. В Италии молодой певец берет уроки у главного конкурента Карузо, Фернандо Карпи.

Вскоре в Миланской опере Михаил обретает бешеную популярность, исполняя произведения на 16 языках. Однако через 3 года пребывания в Италии певец вынужден вернуться на родину, получив печальное известие о болезни матери. После возвращения в Шейпичи в 1935 г. Михаил Забейда-Сумицкий дает свой первый концерт на родине в соседних Ружанах. На выступлении тенор спел колыбельную своей матери, после чего, заплаканую, пригласил ее к себе на сцену под бурные аплодисменты.

Забейду-Сумицкого еще помнит соседка Валентина: «У него тогда была девушка, учительница в нашем селе. Так они хорошо любили. Но что-то не получилось. Он уехал, она уехала, так и разошлись. Девушку звали Стася, она была полькой. Хорошей была, красивой. Его дом стоял за этим камнем. Дом был деревянный, как и мой».

После возвращения Михаил понял, насколько он нужен на родине и вполне серьезно рассматривал возможность остаться. Однако его слава была сильнее. Тогда его гастроли проходили по всей Западной Беларуси, пока певец не получил работу в Познани. В Познаньским оперном театре не поняли любви Забейды-Сумицкого к белорусским народным песням, которые певец старался исполнять во время каждого своего выступления.

В 1937 г. он начинает работать солистом на радио в Варшаве. Его выступления транслировали радиостанции Парижа, Праги, Лондона и даже на другом континенте в Нью-Йорке.

Когда началась Вторая мировая война, он переезжает в Прагу, где его начинает преследовать гестапо. Немцы предложили Забейде-Сумицкому возглавить белорусские радиопередачи, которые транслировались бы на Советский союз. От предложения певец отказался, за что и пострадал. Гестаповцы назвали Михаила большевистским агентом и посадили в тюрьму.

Последнее возвращение на родину

Деревня Шейпичи

После освобождения Красной армией его начинает преследовать КГБ, обвинив в сотрудничестве с врагом. После войны певец остался жить в Праге, а на родину ему удалось вернуться лишь однажды – в 1963-м году. О его приезде помнит соседка Лидия, которая в то время жила в Шейпичах.

«Этот Забейда приезжал давно. Отец рассказывал, что ему не разрешали приехать. Где-то он там в Европе был, но в 60-х гг. все равно приехал. Я тогда маленькая была, вышла из дома. И тут остановилась черная «Волга». Тот мужчина вышел и буквально на минуту зашел к родственникам. Забежал и поехал, сразу в Прагу. Я тогда не знала, кто это, потом уже отец рассказывал. А родственники жили здесь долго, но уже нет никого. Бабушку дочь в Новоельню забрала. На кладбище его мать похоронена», – рассказывает женщина.

С помощью Лидии мы нашли могилу матери Забейды-Сумицкого. На ее памятнике есть надпись по-русски: «Забейда Алеся Александровна. От сына Михаила», но нет даты рождения и смерти женщины. Видимо, приезжая в 1963 г., сын застал в Шейпичах только пустой дом.

Надгробный памятник матери Михаила Забейды-Сумицкого

Михаил Забейда-Сумицкий до конца жизни жил в эмиграции. Больше всего в Праге, где и был похоронен в 1981 году. После себя этот талантливый человек оставил богатое музыкальное наследие, которое является сегодня гордостью для белорусов.