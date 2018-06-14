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Президент Грузии призывает Бидзину Иванишвили занять пост премьера

  • 14.06.2018, 21:26
Георгий Маргвелашвили
Фото: RFE/RL

Накануне уже бывший премьер-министр Георгий Квирикашвили подал в отставку.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вечером 13-го июня заявил о своей отставке, назвав причиной расхождения в мнениях «по ряду фундаментальных вопросов» с председателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, передает «Голос Америки».

Отставку Квирикашвили в Грузии ожидали днем раньше, хотя по итогам трехчасовой встречи депутатов и политсовета правящей партии 12-го июня, соответствующего заявления сделано не было, а представители «Грузинской мечты» утверждали, что темой обсуждения на встрече был лишь доклад Детского фонда ООН UNICEF «Исследование благополучия населения – 2017 года».

Слухи о том, что в правящей партии кризис ходили не первый месяц, однако Квирикашвили каждый раз отрицал возможность своей отставки. Всего две недели назад, он заявил на брифинге: «как только я пойму, что моя отставка поможет стране или разрядит ситуацию, я не буду думать ни минуты. Сегодня такой ситуации нет».

В чем причина?

Последние два месяца премьерства Квирикашвили были непростыми. С мая в столице Грузии практически не прекращаются акции протеста. Если причиной многотысячных демонстраций 12-го мая стал полицейский рейд в двух ночных клубах в Тбилиси, то спустя две недели еще больше людей вышли на улицы в знак протеста против решения столичного суда, который не смог назвать виновного в убийстве 16-летнего подростка в групповой драке в декабре прошлого года.

Несмотря на то, что Квирикашвили сумел преодолеть кризис в первом случае, и договориться со сторонниками более либеральной наркополитики, во втором случае протестующие вынудили Квирикашвили покинуть акцию, на которую он пришел, чтобы обратиться к ним. Более того, несмотря на отставку генпрокурора, отец убитого подростка, хотя он и сотрудничает с правоохранителями, продолжает высказывать недоверие новому расследованию.

После этого был скандал, связанный с социальной сетью «Фейсбук». В частности, после того как заявление Квирикашвили сделанное на грузинском языке получило больше реакций «ха-ха», чем одобрения, неожиданно в реакции на выступление премьера появились массовые «лайки» от множества пользователей, но они были преимущественно сделаны лицами с индийскими именами и фамилиями. Это стало поводом для насмешек со стороны общественности, хотя Администрация премьера тогда категорически опровергла то, что пользуется платной программой для массовой генерации «лайков» в социальных сетях. Тем не менее, властям не поверили и устроили флэш-моб с употреблением смеющихся иконок из «Фейсбук».

После этого был опубликован доклад UNICEF, согласно которому показатель бедности в Грузии по сравнению с 2015 годом значительно вырос.

Впрочем, с достоверностью невозможно сказать, что конкретно или же в общем, стало причиной того, что Квирикашвили ушел с должности. Одновременно практически весь оппозиционный политический спектр в Грузии не сомневается, что Георгия Квирикашвили отправили в отставку в результате решения экс-премьера миллиардера Бидзины Иванишвили, вернувшегося весной в политику в качестве председателя основанной им же правящей партии «Грузинская мечта».

Напомним, Бидзина Иванишвили, объединивший оппозиционные силы в коалиции «Грузинская мечта», которая на парламентских выборах в 2012 году одержала сокрушительную победу над партией экс-президента Михаила Саакашвили, занимал пост премьер-министра Грузии с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года. Примечательно, что он не раз заявлял, что его политическая карьера «временна», и что в октябре 2011 года он принял решение заняться политикой лишь для того, чтобы в ходе выборов сместить правительство Саакашвили.

Оппоненты Иванившили утверждают, что несмотря на уход с должности, он продолжает неформально править страной и контролировать правительство Грузии. Иванишвили опровергает эти обвинения.

«Прекратить маскарад»

О том, что за отставкой Георгия Квирикашвили стоит Иванишвили, дал понять и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который в прошлом был протеже и, как он сам говорил, другом Иванишвили, но после его избрания на пост президента, согласно обоюдному признанию, у них испортились отношения.

14 июня в своем выступлении в Батуми на международной конференции «Европейский путь Грузии» Маргвелашвили отметил, что из всех лидеров «Грузинской Мечты», включая предыдущего премьера Ираклия Гарибашвили, который в конце 2015-го года внезапно ушел в отставку, сотрудничать с Квирикашвили ему было «комфортнее всех остальных». Тем не менее, президент призвал внести больше ясности в процесс и предложил Бидзине Иванишвили возглавить правительство.

«Я работал с Бидзиной Иванишвили в ранге министра и это сотрудничество было очень хорошим, интересным и эффективным, но этот маскарад, когда назначаются люди, и якобы решения принимает партия, но это не подтверждается в реальной жизни... согласно моему мнению, все это вредит Грузии, вредит европейскому выбору Грузии и вредит стабильности в Грузии», – заявил Маргвелашвили.

Тем временем спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе назвал заявления президента Маргвелашвили «несерьезными» и отказался их комментировать.

В ожидании нового правительства

Согласно Конституции Грузии, теперь парламентское большинство должно в течение семи дней согласовать кандидатуру нового премьера и направить свое предложение для утверждения президенту.

После этого кандидат в премьеры должен представить парламенту новый состав кабинета министров, также как и свою программу, и получить от парламента вотум доверия.

По распоряжению президента Грузии, до формирования нового правительства, все члены Кабмина стали исполняющими обязанности.

Ожидается, что кандидатура следующего премьер-министра Грузии будет названа правящей партией к концу дня 14-го июня.

Пока неизвестно, чем намерен заниматься уже бывший премьер Георгий Квирикашвили.

Квирикашвили руководил Грузией с января 2016-го года. До этого он был главой МИДа (2015), и министром экономики (2012-2015). В 1999-2004 гг Квирикашвили был депутатом, позже работал в частных банковских структурах Грузии, в том числе в 2006-2011 годах он был гендиректором банка «Карту», владельцем которого является Бидзина Иванишвили.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в 2017-ом году состояние Бидзины Иванишвили составило 5.8 млрд долларов США. Он является самым богатым гражданином Грузии, а среди миллиардеров мира Иванишвили занимает 295-ое место.


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