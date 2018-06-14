В Минске девятиклассник устраивал поджоги в многоэтажках 1 14.06.2018, 21:57

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Фото: bobr.by

После поджога подросток покидал место происшествия и на улице наблюдал за работой сотрудников МЧС.

Днем 5 февраля 16-летний подросток с помощью спичек поджег картонные коробки в подсобном помещении на десятом этаже дома на Неманской в Минске. В результате, потребительскму кооперативу был причинен ущерб на общую сумму более 6,4 тысячи рублей. А 3 мая школьник поджег дверь с полимерной обшивкой на девятом этаже дома на Каменногорской. Ущерб составил 1 тысячу рублей, передает kp.by.

В обоих случаях прибывшие по сообщению жильцов дома сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали, как происходил второй поджог. Спустя несколько часов была установлена личность подозреваемого, и он был задержан.

В эти дни подросток прогуливал школу. Квартиры он выбирал случайным образом. После поджога покидал место происшествия и на улице наблюдал за работой сотрудников МЧС, сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Школьнику предъявлено обвинение за хулиганство и повреждение имущества. Уголовное дело направлено в суд.