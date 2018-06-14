Видеофакт: Президент Чехии сжег красные трусы на брифинге 1 14.06.2018, 22:12

Милош Земан

Эти трусы политические противники Милоша Земана ранее повесили на его резиденцию.

Президент Чехии Милош Земан сжег в четверг гигантские красные трусы в присутствии прессы, сообщает svoboda.org cо ссылкой на местное издание Novinky. Акция была проведена на Пражском Граде — в саду рядом с домом, где проживает глава государства со своей супругой.

Как пишет чешская пресса, это были те же самые безразмерные "трусы", которые осенью 2015 года чешская арт-группа Ztohoven повесила над резиденцией Земана, заменив на них государственный флаг в знак протеста против правления действующего чешского лидера.

Земан, комментируя устроенное им мероприятие, назвал "психами" активистов, которые, по его словам, "бегают, размахивая красными трусами". Он отметил, что после недавних президентских выборов, на которых он одержал победу, подобные жесты больше не имеют смысла.

Три года назад участникам группы Ztohoven за перфоманс с трусами грозило уголовное наказание в виде двух лет тюрьмы, однако пражский суд признал их невиновными, сославшись на то, что они не извлекли из своих действий материальную выгоду.

Тогда в беседе с Радио Свобода представитель группы Ztohoven Петр Жилка, объясняя смысл поступка, сказал, что красный цвет символизирует флаг КНР, "с которой дружит Земан", и представителей "коммунистического режима", которые, по мнению Жилки, присутствуют в окружении президента.