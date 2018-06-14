Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников и депутатов 1 14.06.2018, 22:20

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Подавляющее большинство — это жены депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия».

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых жен российских федеральных чиновников и членов парламента, передает meduza.io.

Первое место в рейтинге заняла жена депутата Госдумы Александра Некрасова Елена Некрасова — совладелица компаний, входящих в холдинг «Лидер Групп». Ее доход составил более 2,3 миллиарда рублей, в 78 раз больше, чем у ее мужа.

На втором месте — жена депутата Госдумы, одного из основателей движения «Антимайдан» Дмитрия Саблина Алла с доходом в почти 700 миллионов рублей (в прошлогоднем рейтинге она занимала восьмое место). Дальше в рейтинге идут супруги депутата Госдумы Алексея Красноштанова с доходом в 670 миллионов рублей и сенатора Валерия Гаевского (308 миллионов).

Среди жен сотрудников администрации президента больше других заработала фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Ее доход в 2017 году — более 200 миллионов рублей.

Среди членов правительства 2017 году больше всего заработали супруги бывшего вице-премьера Игоря Шувалова (89 миллионов рублей), бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня (73 миллиона) и бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова (62 миллиона).

Общий доход вошедших в список жен составил почти 6 миллиардов рублей. Подавляющее большинство — это жены депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия». В рейтинг также вошли супруги министров и только одна жена сотрудника администрации президента, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова — фигуристка Татьяна Навка, которая за год заработала почти в 14 раз больше самого Пескова.