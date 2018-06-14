Павел Северинец: Никто не пришел смотреть футбол в «ресторане на костях» 3 14.06.2018, 22:30

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Фото: tut.by

Ресторан «Поедем поедим» приглашал 14 июня на просмотр первого матча ЧМ-2018, но туда никто не пришел.

Ресторан «Поедем поедим», который построили в 50 метрах от урочища Куропаты, приглашал 14 июня на просмотр первого матча чемпионата мира по футболу, передает «Белсат».

По словам политика и общественного активиста Павла Северинца, сегодня в ресторан никто не пришел.

«Вчера в «Бульбаш-холл» полдня перли овощи, мясо, ананасы и хлеб. Гаишники пытались отодвинуть людей. Милиционеры тайком задерживали защитников и возили в Боровляны оформлять протоколы. Это, конечно, особое зрелище – милиция, которая крышует мафию. Рассчитывали на футбольных болельщиков. Что ж, футбол начался. И никто не пришел», – написал в своем «Facebook» Павел Северинец.

14 мая у ворот ресторана стояла стража из 10 защитников Куропат.

Около 20:00 неподалеку от урочища милиционеры задержали активиста Дениса Урбановича и увезли в Боровляны.