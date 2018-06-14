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Половина безработных в России оказалась молодежью до 30 лет

  • 14.06.2018, 22:45

Каждый второй безработный в РФ – это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

Об этом на брифинге заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает “Интерфакс”.

"Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста", – сказала Голикова.

Чиновница также отметила, что статистика в России не содержит данных "о заболеваемости и смертности в возрасте 50 лет - 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин".

"Таких статистических данных нет", – сказала вице-премьер.

Как сообщалось, глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 14 июня заявил, что в ближайшее время вынесет на рассмотрение Госдумы предложения повысить пенсионный возраст и ставку налога на добавленную стоимость.


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