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КНДР и Южная Корея восстановили военные контакты

  • 15.06.2018, 7:30

Делегации двух стран договорились о демилитаризации приграничной деревни Пханмунджом на «испытательный срок».

14 июня делегации КНДР и Южной Кореи заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации впервые за 11 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как следует из совместного пресс-релиза двух Корей, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль корейско-корейской границы.

"Однако по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия. Делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи", - отмечается в сообщении.

Переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы.

"Стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам", - говорится в совместном пресс-релизе.

26 мая 2018 года диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне между двумя странами.


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