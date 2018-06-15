закрыть
15 июня 2018, пятница, 10:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

КГК: Липай заплатил $95 тысяч налогов и вышел на свободу

5
  • 15.06.2018, 7:46
  • 3,079
Алесь Липай
Фото: БелаПАН

Финансовая милиция выясняет, откуда были получены деньги.

Руководитель белорусского независимого информационного агентства БелаПАН Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 173 тысячи рублей, сообщает КГК. После допроса его отпустили.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси (уклонение от уплаты налогов).

Липая подозревают в том, что он не заплатил подоходный налог с доходов, полученных за рубежом.

Сообщается, что якобы в 2016-2017 гг. Липай получил от нерезидентов Беларуси доход на общую сумму более 1,3 миллиона рублей, не представил налоговые декларации и не уплатил подоходный налог. Таким образом, сообщает КГК, Липай не уплатил налогов на сумму 173 тысячи рублей.

Липай признал нарушение законодательства и заплатил налог и пеню в размере более 191 тысячи рублей. Но с учетом того, что размер ущерба превысил 1 тысячи базовых величин, финансовая милиция обязана установить обстоятельства получения денег.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич