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Астрономы НАСА обнаружили огромные запасы органики на Церере

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  • 15.06.2018, 7:50
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Открытие стало неожиданностью для ученых.

Зонд Dawn обнаружил на поверхности Цереры огромные запасы органики, о которых ученые не подозревали. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Если анализировать спектр Цереры, ориентируясь на космическую, а не на земную органику, то окажется, что примерно половина ее поверхности покрыта существенными залежами подобных соединений. Это намного больше, чем шесть-десять процентов, о которых мы говорили в недавнем прошлом", — заявила Ханна Каплан (Hannah Kaplan) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года, позволили увидеть на карликовой планете две необычные структуры — белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся на четыре километра.

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле — древний, уже потухший криовулкан, а белые пятна оказались источником временной атмосферы Цереры, состоящей из водяных паров. Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи чистого льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, иначе бы эти льды должны были давно испариться в космос. Кроме того, обнаружились следы органических соединений.

Как рассказывает Каплан, скопления органики считались заурядной особенностью карликовых планет и не вызывали у планетологов большого интереса, пока Dawn не нашел первые признаки того, что в недрах Цереры есть водный океан.

Это открытие заставило ученых задуматься о том, как органика могла повлиять на состав вод этого океана и его эволюцию, так что Каплан и ее коллеги повторно проанализировали собранные зондом данные по спектру Цереры и заново вычислили долю органики на ее поверхности.

Во время этих замеров ученые заметили, что породы на поверхности Цереры ближе по составу к так называемым углистым хондритам (одному из самых распространенных типов астероидов), чем к Земле и к другим планетам. Это заставило предположить, что и запасы ее органики могут иметь то же происхождение.

У такой гипотезы есть важное следствие: космическая органика имеет совершенно иной состав и спектр, нежели соединения, которые можно найти на Земле, Титане и других планетах, она иначе взаимодействует с водой. Опираясь на это предположение, ученые еще раз проанализировали данные, собраные инфракрасными спектрометрами Dawn.

Как оказалось, на поверхности Цереры заметно больше органики, чем считалось раньше, — она покрывает примерно половину ее поверхности, а не шесть-десять процентов.

Этот вывод стал неожиданностью для ученых. Как отмечает Каплан, столь огромные запасы органики нельзя объяснить тем, что на Цереру постоянно падают хондриты или схожие по химическому составу кометы: либо в них будет слишком мало подобных веществ, либо же они окажутся слишком большими, чтобы пережить падение на карликовую планету.

Как надеются ученые, две другие межпланетные миссии, "Хаябуса-2" и OSIRIS-REx, помогут раскрыть эту загадку, проанализировав химический состав хондритов с близкого расстояния и доставив фрагменты этих пород на Землю.


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