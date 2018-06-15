закрыть
15 июня 2018, пятница, 10:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Водораздел

5
  • Аркадий Бабченко
  • 15.06.2018, 7:56
  • 2,771
Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

И вот читаешь все эти мемасики про футбол…

Но лента-то все равно, конечно, наполовину российская. И вот кто-то жалуется, что билеты дорогие, кто-то поддерживает чемпионат, кто-то радуется, как сейчас офигенно на Красной площади и Никольской, где гуляют толпы фанатов со всего мира, и мы вполне себе ервопейский город, у нас еще есть будущее, кто-то пишет про дико скакнувшие цены на все, кто-то обсуждает турнирные таблицы, кто-то просчитывает шансы на выход из группы, кто-то вешает себе на аватарку "Я болею за Россию" - а ты сидишь, смотришь на все это, и даже уже посылать не хочется.

Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года в этот день назад был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала.

И вот читаешь все эти мемасики про футбол, и...

Пару лет назад еще взорвался бы: "Что вы несете? Какая Никольская? Какой футбол? Ваша страна сейчас, вот прямо сейчас, убивает людей, гноит их в тюрьмах, у вас прямо сейчас второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, словно раб в средневековье, человек с потрясающим чувством достоинства и свободы! У вас репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Поинмаете? Убивают! Какой Мундиаль?

А сейчас нет. Даже этого нет.

Настолько уже этот разрыв, этот водораздел непреодолим. Настолько уже разошлись в разные стороны, такая уже пропасть, настолько уже разные, совершенно никак не складываемые обратно в один миры. Настолько тот мир существует уже где-то совсем в параллельной вселенной. Настолько там сбит уже фокус на то, что нормально, а что нет, даже у самых лучших, самых честных, самых оппозиционных его жителей...

Ров с крокодилами - и пляшите там свои пляски с Мундиалем как хотите.

Точек соприкосновения нет уже совсем.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич