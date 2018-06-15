Активист из Березовки: Просто советую пророссийским организациям не лезть в Беларусь 5 15.06.2018, 7:59

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Витольд Ашурок

Витольд Ашурко борется с «поклонниками» советской империи.

Ряд пророссийских левых организаций обратились в генеральную прокуратуру и к Лукашенко с требованием наказать общественного активиста Витольда Ашурко за возложенный в ноябре прошлого года венок из колючей проволоки к памятнику Ленину в Березовке, сообщает racyja.com.

Вместе с тем они требуют наказать и лидских сотрудников правоохранительных органов, которые не усмотрели в действиях активиста состава правонарушения.

Обращение подписано от имени некоего «координационного совета лево-патриотических сил «Единство».

«Незарегистрированная организация позволяет себе отвлекать рабочее время милиции, чтобы они ходили, выясняли какие-то обстоятельства, которые беспокоят незарегистрированную организацию «совет левых патриотических сил «Единство». У нас ее почти не слышно, зато слышно ее в соседнем Ленинграде. Там они ходят с красными флагами, там они бьют своих политических оппонентов. Вот там они разгулялись. Зеллик, Школьников и компания вполне возможно хотят перенести этот отрицательный опыт в Беларусь. Ну так я им просто посоветую не делать этого», - заявил Витольд Ашурко.

Напомним, что активист возложил венок из колючей проволоки, с черепами и надписью «Гори в аду, палач» к памятнику Ленину в Березовке на 100-летие октябрьского переворота. В тот же день в отношении него был открыт административный процесс. Который через несколько дней закрыли из-за отсутствия в действиях Витольда Ашурко состава правонарушения.