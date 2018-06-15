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Американец использовал в лотерее одни и те же числа и выиграл $2 миллиона

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  • 15.06.2018, 8:14
  • 1,268

Погоня за удачей заняла некоторое время.

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр, сообщает iz.ru.

Через 18 лет он получил крупный выигрыш. В очередной раз купив лотерейный билет, он вновь вписал туда привычный набор чисел. Привычная комбинация принесла Трэну выигрыш в два миллиона долларов. Житель штата Айдахо большую часть денег планирует потратить на погашение кредита за жилье.


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