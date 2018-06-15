Минская ГАИ взялась за маршрутчиков 4 15.06.2018, 8:29

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В ГАИ не скрывают, что внимание к этому виду транспорта особенное.

Лет десять назад водители маршруток считались грозой дорожного движения: постоянные виляния из полосы в полосу, гонки с конкурентами, подрезание других водителей. С той поры многое изменилось, внесены изменения в ПДД, а время от времени контроль за этим видом транспорта усиливается. Сейчас в Минске проходит спецоперация «Автобус», во время которой акцент делают именно на маршрутках. Рейды проводятся также на служебных машинах ГАИ гражданского исполнения. Во время репортажа корреспонденты Onliner.by убедились: шоферы микроавтобусов не ожидают, что нарушение зафиксируют из автомобиля, не выделяющегося в потоке.

Проблемы остановки: колейность, бордюры, парковка

В ГАИ не скрывают, что внимание к маршруткам как к части системы общественного транспорта особенное. Например, есть отдел технического надзора, инспекторы которого специализируются на микроавтобусах. Они досконально знают технические особенности, уловки водителей и типичные нарушения.

Шоферы это хорошо знают, и, как показывают многочисленные проверки, с документами в основном полный порядок.

— Обычно техосмотр пройден, госпошлина уплачена, страховки оформлены, — говорят инспекторы. — А вот нарушения, допущенные во время движения, фиксируются нередко.

Сотрудники ГАИ умышленно выезжают в рейд на служебном автомобиле, который не обозначен характерным образом (хотя специальные звуковые сигналы установлены).

Контроль на машинах гражданского исполнения периодически проводится, и это предусмотрено законодательством, говорят в пресс-службе.

На улице Маяковского инспекторы обращают внимание на белый Mercedes с желтыми номерами, водитель которого высадил пассажира чуть дальше остановки.

Сотрудники ГАИ тут же выдвигаются за микроавтобусом. В это время подает сигнал «Бинар», установленный в салоне, — маршрутка движется более 70 км/ч, то есть с превышением скорости.

Через несколько минут водителя просят остановиться у края проезжей части. Часто у автомобилистов возникает вопрос, насколько это соответствует ПДД: все-таки машина гражданская...

Инспекторы цитируют пункт 9.1: «Требование сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства должно быть подано им своевременно, понятно водителю и выражается путем подачи сигнала жезлом, жестом руки, с помощью громкоговорящего устройства [...]».

— У нас все зафиксировано, — шоферу демонстрируют показания скоростемера.

— Я не спорю. Превысил... — что характерно для водителей маршруток, они редко пытаются оспорить очевидные факты.

За это нарушение составляется протокол по известной статье 18.13 «Превышение скорости движения» Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Часть первая предусматривает предупреждение или штраф до одной базовой величины. В данном случае назначают штраф в 0,5 б. в. (сейчас 12,25 рубля).

Теперь заходит разговор о высадке пассажиров вне остановочного пункта. Шофер ссылается на то, что его поздно предупредили. Тем не менее наказание то же — полбазовой штрафа.

— Водитель маршрутного транспортного средства для посадки/высадки пассажиров должен останавливаться только на обозначенных остановочных пунктах, — напоминают инспекторы.

— Неужели это настолько серьезное нарушение? Тем более что люди часто сами просят высадить до остановки или после, — спрашиваем.

— Это связано с тем, что остановочные пункты, к которым предъявляют ряд требований, должны быть специально оборудованы. А если людям приходится прыгать на узенький участок тротуара, где есть риск споткнуться и упасть, это небезопасно.

Кроме того, остановки обычно размещаются вблизи пешеходных переходов. Если же высаживать пассажиров ближе или дальше, то это можно трактовать как провокацию нарушения, мол, переходи вне положенного места.

Как заверили нас в пресс-службе ГАИ, во время спецоперации внимание уделяется не только нарушениям водителей, но также оборудованию остановок. Колейность, слишком высокие бордюры — все это тоже влияет на безопасность. В течение недели должны быть внесены предложения по улучшению ситуации в проблемных местах (если знаете о таких — пишите в комментариях!).

«В городе какое ограничение — 60 или 79 км/ч?»

Рейд продолжается. В поле зрения сотрудников ГАИ попадает синий Peugeot, который совершает несколько перестроений. Вскоре «Бинар» сигнализирует: автомобиль движется более 70 км/ч.

Когда появляется возможность, водителя останавливают. Протокол составляется за превышение скорости также по первой части статьи 18.13.

Справедливости ради надо сказать, что многие едут быстрее, а широкая магистраль только подначивает посильнее нажать на педаль газа, чтобы успеть во-о-он на тот зеленый.

— Когда речь идет о пассажирских перевозках, послабления неуместны, — в пресс-службе ГАИ непреклонны. — Тем более что пассажиры в маршрутках обычно не пристегнуты ремнями безопасности. Столкновение даже на небольшой скорости чревато получением серьезных травм, не говоря уже про 70 км/ч и выше.

В Швеции во время контроля скорости больший акцент делают на тех, кто превышает незначительно. Считается, что данной мерой можно повлиять именно на таких водителей, поскольку они пробуют систему на прочность, только пытаются перейти запрещенную черту. С явными лихачами борются другими способами.

Рейды проводятся по всему городу, но чаще нарушения фиксируются на магистралях. Вот, например, на Партизанском проспекте белый Mercedes выезжает в третий ряд. Вообще, маршрутным транспортным средствам предписано (пунктом 79 ПДД) двигаться в крайней правой полосе. Есть, конечно, ряд исключений (объезд препятствия, поворот налево, разворот, опережение тихоходных ТС), но в данном случае микроавтобус продолжительное время движется по выбранному ряду.

А радар, нацеленный на маршрутку, сообщает, что скорость превышена (более 70 км/ч). К тому же когда автомобили поравнялись, выяснилось, что шофер не пристегнут.

Специально уточнили, а не распространяется ли на водителей маршруток исключение, сделанное для таксистов, которым можно не пользоваться ремнями безопасности в населенных пунктах. По словам инспекторов, в данном случае это маршрутное транспортное средство, а значит, пристегиваться шоферам микроавтобусов необходимо.

Водителя Mercedes останавливают и перечисляют вменяемые нарушения.

— Раньше до 20 км/ч вообще не штрафовали, — замечает он.

— А в городе какое ограничение — 60 или 79 км/ч? — задает вопрос с подвохом инспектор.

— 60... — опытного шофера не проведешь.

Заходит речь о рядности. Водитель объясняет, что опережал грузовики и не мог перестроиться: «Они же идут сплошным потоком». Инспекторы внимательно выслушивают и решают ограничиться предупреждением.

Когда оформление протокола подходит к концу, к сотрудникам ГАИ подходит возмущенная пассажирка:

— Вы бы хоть извинились. Мы все-таки сидим, ждем... Вы ничего не сказали. Я пассажир, заплатила деньги, в конце концов... Сколько мне ждать? Я знаю, как писать жалобы!

— Осталось две минутки. Водитель должен был вам объяснить, — заметил один из инспекторов.

Эмоции пассажирки понять можно. Инспекторы же нам объясняют: «Специфика в том, что порой нарушение надо зафиксировать здесь и сейчас, чтобы не возникало потом претензий со стороны водителя, мол, почему вы сразу меня не остановили».

По пути сотрудники ГАИ обращают внимание на Hyundai, который стоит возле станции метро «Могилевская». В салоне — двое детей. Ребенок на переднем сиденье находится в автокресле, а вот девочка не пристегнута. Автомобиль не находится в движении, но инспекторы решают предупредить нарушение. Женщина-водитель объясняет: забыла бустер в машине мужа, а он уехал. Обещает решить неожиданно возникшую проблему.

Вы что, на личной машине работаете?

Служебный автомобиль выезжает на ул. Радиальную, где инспекторы замечают красный микроавтобус. «Бинар» фиксирует его скорость — 74 км/ч. Поскольку маршрутка явно движется в сторону конечной, то сотрудники ГАИ решают проследовать до ДС «Автозаводская».

По дороге замечают, что водитель систематически не обозначает маневры. Поворотники не моргают ни при повороте налево, ни при начале движения от края проезжей части.

На конечной инспекторы, пользуясь возможностью, проверяют техническое состояние автомобиля: шины, стекла, звуковой сигнал, кресла. А также наличие карточки водителя (должна находиться на видном месте), огнетушителя и аптечки. В ящичек с медикаментами тоже заглядывают — проверяют срок действия лекарств.

— Типичными нарушениями являются: трещина лобового стекла в зоне действия стеклоочистителя со стороны водителя, износ шин, неисправности стояночной тормозной системы, световой сигнализации, — перечисляют сотрудники ГАИ.

По их словам, в некоторых маршрутках сиденья плохо зафиксированы. Дело не в комфорте — в результате резкого торможения или маневра пассажир может оказаться на полу.

Но в данном случае к техническому состоянию автомобиля никаких претензий нет. А по нарушениям, зафиксированным во время движения, составляются протоколы.

Только закончив оформление и отъехав от диспетчерской станции, инспекторы обращают внимание, что водитель маршрутки, движущейся параллельно, что-то пытается набрать на телефоне, а потом прикладывает его к уху.

Побеседовав с маршрутчиком, сотрудник ГАИ возвращается в автомобиль: «Шофер утверждает, что пару раз время на телефоне посмотрел, а сам аппарат не использовал».

Правда, когда мужчине демонстрируют снимки, он сразу меняет тактику: «Ага, все, я понял. Да я и не отрицал. А за что будете наказывать? За телефон? Полбазовой? Я понял...»

Во время этого диалога на сцене появляется новый персонаж. Мужчина сначала занимает место напротив автомобиля ГАИ, затем вынимает телефон, включает камеру и демонстративно начинает снимать машину и инспекторов. Он высказывает предположение, что сотрудники ГАИ работают на личном автомобиле — машина действительно гражданского исполнения (пресс-служба отмечала, что это предусмотрено законодательством). Затем находит новую причину для претензий: автомобиль стоит близко к перекрестку. На это инспекторы замечают, что вправе отступать от данного требования, так как находятся в машине оперативного назначения.

В то же время это можно воспринимать как форму гражданского контроля. Так почему бы и нет? Деятельность ГАИ, на наш взгляд, должна быть прозрачной.

Честно говоря, водители минских маршруток, учитывая их ежедневный немалый пробег, становятся виновниками аварийных ситуаций не так уж часто. Иногда рискованные маневры, конечно, попадают в объектив регистратора, однако громкие происшествия с их участием в городе припомнить сложно. Статистика ГАИ это подтверждает: в этом году маршрутчики не попадали в ДТП с пострадавшими и погибшими. За те же месяцы прошлого года зарегистрирована лишь одна такая авария. Возможно, это тоже итог подобных усилений контроля.