Отцы путинизма 8 Андрей Илларионов

15.06.2018, 8:41

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Без их помощи система не была бы создана.

Как бы ни определять политико-правовую и социально-экономическую систему нынешней России, самое первое, самое общее название для нее – это путинизм. Кто бы ни занимал в этой системе какие-либо места, самое главное среди них оккупирует, безусловно, В.Путин. Какие бы факторы ни способствовали появлению и закреплению в нашей жизни этой системы, самую главную роль в ее создании сыграли люди, непосредственно назначавшие В.Путина на разные должности в государственной власти России, защищавшие его от бесконечных уголовных преследований и продвигавшие его по бюрократической лестнице вплоть до самой ее вершины. Именно эти лица и являются непосредственными отцами путинизма. Кто они?

А.Собчак

Ключевую роль на старте государственной карьеры Владимира Путина сыграл Анатолий Собчак.

Дмитрий Ганцеров, вербовщик Путина во время его студенчества в ЛГУ, напомнил о том, что "Шутов был первым, кто стал говорить, что Собчак – стукач КГБ". То, что Собчак – осведомитель КГБ, утверждал бывший майор КГБ Ю.Швец: "в 1990 году в Питере оппозиционный Ленсовет возглавил осведомитель КГБ Собчак, к которому приставили помощником кадрового чекиста Путина. Т.е. к власти в городе пришел КГБ (а все думали – оппозиция)". Со своей стороны, Ганцеров также не находил других объяснений решению Собчака назначить Путина своим советником в мае 1990 г.: "повторюсь, в случае, когда он взял себе в помощники Путина весной 1990 года, других разумных объяснений, кроме вмешательства КГБ, найти сложно".

По итогам совместной поездки с Собчаком в Мадрид в начале 1991 г. Сергей Григорьянц пришел к твердому выводу: "...очевидно, что Собчак и впрямь близко сотрудничал с Лубянкой и был такой запасной картой. Конечно именно поэтому он был вывезен Путиным, когда ему и впрямь угрожал арест".

Будучи председателем Ленсовета, а затем мэром Санкт-Петербурга, именно Собчак назначал Путина на следующие должности:

- май 1990 г. – советник председателя Ленсовета;

- июнь 1991 г. – председатель Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга;

- 1992 г. – вице-мэр Санкт-Петербурга;

- март 1994 г. – первый вице-мэр Санкт-Петербурга.

А.Чубайс, П.Авен, Е.Гайдар

5 декабря 1991 г., менее чем через месяц после своего назначения, по просьбе своего друга А.Чубайса, Е.Гайдар, вице-премьер российского правительства, подписал разрешение министру внешнеэкономических связей России П.Авену предоставить право на выдачу лицензий на экспорт нефти, нефтепродуктов, редкоземельных металлов, леса (принадлежавшее тогда исключительно МВЭС) председателю КВС мэрии Санкт-Петербурга В.Путину.

Когда чуть более месяца спустя, в январе 1992 г., депутаты Ленсовета во главе с М.Салье и Ю.Гладковым начали расследование путинской аферы с продовольствием, так и не поступившим в город в обмен на экспортированное сырье, именно заступничество Гайдара и Собчака спасло Путина от уголовного преследования и освобождения от занимаемой должности. Тогда именно Авен передал права уполномоченного МВЭС от сотрудника собственного министерства А.Пахомова служащему питерской мэрии В.Путину, а Гайдар написал свою невероятную резолюцию: "В.В.Путину – под личную ответственность".

Народный депутат России и депутат Петросовета Марина Салье, возглавлявшая депутатскую комиссию, расследовавшую путинскую аферу по экспорту сырья и закупкам импортного продовольствия, обратилась в прокуратуру, а когда та стала саботировать ее обращение, – к начальнику Контрольного управления Администрации президента Ю.Болдыреву.

Однако тогда на помощь В.Путину немедленно пришли А.Собчак и Е.Гайдар. М.Салье так прокомментировала их действия:

"...Собчак мгновенно назначил Путина уполномоченным МВЭС по Санкт-Петербургу, с двойным подчинением... Путина назначили, а Болдырева сняли... В прокуратуре дело так и осталось не расследованным. Как вы понимаете, история с лицензиями, с продовольствием, десятками миллионов долларов, которые тогда заработали люди, к этому причастные,... очень крепко связала Собчака и Путина. Это видно по всем документам. Собчак знал о всех деталях этого дела. Он "закрыл" Путина. Письмо Гайдара, в котором он согласился с иезуитскими формулировками Собчака, закрыло все. Путину разрешили оформлять лицензии и узаконили лицензии, выданные ранее".

А.Чубайс, А.Кудрин, А.Большаков, П.Бородин

После поражения А.Собчака на выборах мэра Санкт-Петербурга в июне 1996 г. за приглашение В.Путина в Москву активно хлопотали А.Чубайс, А.Кудрин, А.Большаков. В конце концов в августе 1996 г. на работу его взял управляющий делами президента России Павел Бородин в качестве своего заместителя, курировавшего вопросы зарубежной собственности.

А.Кудрин, В.Юмашев

26 марта 1997 г. Путин был назначен заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, начальником Главного контрольного управления Президента Российской Федерации. Рекомендацию Путину дал Кудрин, назначение провел Юмашев.

Однажды Кудрин рассказал: "Когда в марте 1997-го уходил в Минфин первым замом, меня спросили, кого я рекомендую на свое место для контрольной работы в администрации президента. Я ответил, что лучше всего для этой работы подходит Владимир Путин".

Эта должность для Путина оказалась идеальной, чтобы уничтожить архивы и результаты работы Контрольного управления под руководством Ю.Болдырева по расследованию питерских афер Путина и Кудрина.

В.Юмашев, Т.Дьяченко, А.Волошин, А.Чубайс, Б.Березовский, Р.Абрамович, Б.Ельцин

По согласованию с ближним кругом своих советников Б.Ельцин назначил В.Путина последовательно на следующие должности:

- 25 мая 1998 года – первым заместителем Руководителя Администрации Президента;

- 25 июля 1998 года – директором ФСБ;

- 26 марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности;

- 9 августа 1999 года – председателем Правительства;

- 31 декабря 1999 года – исполняющим обязанности Президента России.

Таким образом, непосредственными отцами сегодняшней системы путинизма, обеспечившими своими прямыми действиями (хотя и в разной степени) подъем В.Путина к вершине российской государственной власти (а также спасшими его от уголовных преследований) являются 13 следующих лиц: А.Собчак, А.Чубайс, Е.Гайдар, П.Авен, А.Кудрин, А.Большаков, П.Бородин, В.Юмашев, Т.Дьяченко, А.Волошин, Б.Березовский, Р.Абрамович, Б.Ельцин.

В.Путин не забыл своих благодетелей и сторицей отплатил им за оказанные ему ранее благодеяния.

Он спасал и спас от уголовных преследований (в ряде случаев – неоднократно): А.Собчака, А.Чубайса, А.Кудрина, П.Бородина, В.Юмашева, Т.Дьяченко, Б.Ельцина.

Он обеспечил в критические для их свободы моменты перелет через границу: А.Собчака (из России), П.Бородина (в Россию).

Он освободил Институт Е.Гайдара от всех налогов и государственных платежей.

Он передал А.Чубайсу государственную корпорацию "Роснано" с практически неограниченным государственным финансированием.

Он назначил А.Кудрина на высокие государственные посты министра финансов, вице-премьера, председателя Счетной палаты.

Он предоставил Р.Абрамовичу и П.Авену редкие возможности для обогащения в результате продажи по завышенной цене принадлежавших им активов в компаниях "Сибнефть" и "ТНК-БП" государственным компаниям "Газпром" и "Роснефть".

Он посмертно обеспечил государственное увековечивание памяти А.Собчаку, Б.Ельцину, Е.Гайдару.

Следует особо обратить внимание на то, что среди непосредственных отцов путинизма нет ни М.Горбачева, ни А.Лукьянова, ни Н.Рыжкова, ни В.Крючкова, ни Д.Язова, ни Г.Зюганова, ни В.Жириновского, ни многих других подобных лиц, точно связанных и/или традиционно жестко ассоциируемых с КПСС, КГБ, ВПК, АПК, государственническим, "патриотическим" и т.п. крыльями российского общества. Непосредственные отцы путинизма в традиционном дискурсе обычно воспринимаются как представители скорее либерального крыла отечественной общественности.

В самом деле Гайдар, Чубайс, Кудрин, Авен традиционно именуются "радикальными либералами", Собчак, Юмашев, Дьяченко, Волошин, Ельцин – "умеренными либералами", иногда даже "демократами". Березовский и Абрамович хотя и проходят по категории олигархов, но точно – не по подкатегории "православных бизнесменов".

Получается, что "либералы" – как радикальные, так и умеренные – сознательно или неосознанно, но последовательно, в течение ряда лет, вели дело и в конце концов привели его к тому, чтобы во главе страны оказались силы, нацеленные на установление в ней жесткого авторитарного режима. Более того, судя по действиям того же Кудрина или по словам того же Чубайса, они весьма удовлетворены полученным результатом.

А были ли в стране силы, противостоявшие этому процессу?

Наряду с лицами, способствовавшими продвижению В.Путина по государственной лестнице, ведущей вверх, были и граждане, с самого начала пытавшиеся этому противостоять. Боролись против Путина: Галина Старовойтова, Марина Салье, Юрий Гладков, Юрий Болдырев, Александр Беляев, Николай Андрущенко, Сергей Ковалев, Сергей Юшенков, Юрий Щекочихин, Анатолий Пахомов, Андрей Зыков, Артем Боровик.

На первый взгляд, некоторых людей из этого списка также можно назвать "либералами" – наряду с представителями государственных чиновников (Пахомов, Зыков) и журналистов (Боровик) безотносительно к идеологической приверженности последних. Так ли это?

Что в самом деле общего и что различного у этих двух групп людей – у отцов путинизма и у их противников?

На первый, не очень пристальный, взгляд, кажется, что существенных различий нет – и та и другая группы принадлежат к интеллектуальной, очевидно, цивилизованной части российского общества. Еще раз следует отметить, что ни в той, ни в другой группах, кажется, нет ни одного их члена, подверженного бы каким-либо радикально архаическим или драматически пещерным представлениям.

Почему же они так принципиально разошлись по вопросу, оказавшемуся ключевым в общественном развитии страны? Причем они сошлись в смертельной схватке тогда, когда причины ее еще далеко не всем были ясны? Что именно столь принципиально разделило эти две группы образованной части российского общества?

Первое, что бросается в глаза – это то, что в группе отцов путинизма (за исключением Ельцина и Собчака) нет ни одного человека, когда-либо избиравшегося и успешно избранного в депутаты федерального или регионального парламентов. Сами же Ельцин и Собчак хотя и были избраны – соответственно в Верховный Совет и в Ленсовет, – но попали туда в ходе процедур, напоминавших скорее кооптацию, чем выборы, практически не имевших конкурентного характера, по сути дела гарантированно утверждавших каждого из них в качестве своеобразных свадебных генералов на постах руководителей соответственно Верховного Совета России и Ленсовета.

В отличие от них представители второй группы граждан (не считая чиновников и журналистов) действительно прошли процедуры конкурентных выборов – либо в Верховный Совет (Государственную Думу) России, либо в Ленсовет (Петросовет), либо в оба этих органа. Видимо, процедура прохождения по-настоящему конкурентных выборов в законодательные органы власти накладывает особую печать ответственности на тех, кому ее удается успешно пройти.

Таким образом, первое принципиальное различие между двумя указанными группами – отцами путинизма и его противниками – заключается в их отношении к демократии. Вторая группа участвовала в жестких конкурентных выборах, она понимала, что означают демократические процедуры, в целом уважала их и боролась за их сохранение. Их совершенно обоснованно можно назвать демократами. Представители же первой группы никогда не участвовали в по-настоящему честных демократических процедурах, не любили их, относились к ним с презрением, боялись в них участвовать, потому что подозревали (очевидно, небезосновательно), что могут в них и проиграть. Это антидемократы в самом прямом смысле этого слова.

А.Шохин: "В итоге схема Егора была жесткой. Борис Николаевич должен понять, что единственный "его" кандидат — это Гайдар. Если не Гайдар, то к едреной матери весь Верховный Совет, и съезд нужно разогнать". "А. Кох: "Петя, помнишь мою теорию про 3 октября 1993 года? О том, кто это придумал? П.Авен: Помню, конечно. Алик считает, что это Егор подговорил Ельцина распустить Верховный Совет. И в случае чего не бояться силовой конфронтации. А.Нечаев: Допускаю, кстати". "Е.Гайдар: "Очень долго, на протяжении всего 1992 года, я решительно отвергал любые идеи конфронтационного, силового разрешения противоречий с парламентской оппозицией. Но в 1993 году убедился… Вступив на путь прямой, открытой конфронтации, надо быть готовым при необходимости применить силу" (Гайдар Е. Дни поражений и побед, с. 276).

Второе принципиальное различие между двумя группами заключается в их отношении к праву. Представители второй группы, кажется, не попали ни в один серьезный скандал, который был бы вызван нарушениями с их стороны действующего законодательства. Они были сторонниками права. Многие представители же первой группы столько раз и в таких масштабах нарушали отечественный закон и Конституцию, против них было открыто столько уголовных дел, что они заслуженно должны быть названы не просто их нарушителями, т.е. преступниками, но и злостными рецидивистами. В 1991-93 годах Петросовет был вынужден отменить как незаконные более двухсот распоряжений мэра города, доктора юридических наук ЛГУ, правоведа высочайшей квлификации, причем все суды на эту тему Анатолий Александрович проиграл.

Третье принципиальное различие заключается в отношении обеих групп к превалирующей в обществе морали. Непросто найти примеры того, чтобы представители второй группы оказались бы вовлеченными в какие-либо предосудительные действия. В то же время отцы путинизма не раз демонстрировали свое чудовищное пренебрежение не только правом, но и общечеловеческой моралью. Более того, они не стеснялись даже рекламировать свои криминальные и аморальные действия, как, например, А.Чубайс, горделиво заявлявший: "Мыпризнавали, что приватизация дала собственность тем, кто наиболее влиятелен, что и определило ее несправедливость, но при этом мыотдали ее легитимным путем, а легитимность идет от государства"; "Представление о справедливости у народа мы сломали ваучерной приватизацией". Иными словами, одна группа представляла разрушителей общечеловеческой морали, а другая – ее сторонников.

Внутренний этический кодекс представителей второй группы предопределил поддержание ими их жесткой дистанции от спецслужб и неприемлемость какого-либо сотрудничества с органами. В отличие от них представители первой группы не только не видели какого-либо препятствия для своего сотрудничества с КГБ/ФСБ, но и явно спешили воспользоваться любой возможностью для совместной прибыльной деятельности со спецслужбами. Первые были и остаются коллаборантами, вторые – относятся соответственно к Движению Сопротивления.

Ненависть к демократии, пренебрежение правом, игнорирование морали, коллаборационизм с политической полицией позволили представителям первой группы активно участвовать не просто в коррупции – в беспрецедентном расхищении государственной и захватах частной собственности, ставших для них "делом славы, доблести и геройства". Именно эти важнейшие элементы составили основу путинизма как политической, правовой, моральной, экономической системы, скрепленной неразрывным союзом спецслужб, мафии и сислибов. С Путиным во главе или же без него. Как видно по деятельности первой группы, основы путинизма как общественной системы были заложены задолго до того, как сам Путин добрался до поста президента России. Он лишь довел созданную до него систему до совершенства, многократно увеличив масштабы репрессий, агрессий и хищений. Создатели этой системы из второй группы – подлинные отцы путинизма.

Следование демократическим процедурам, уважение к праву, соблюдение общечеловеческой морали, отказ от какого-либо сотрудничества с Корпорацией спецслужб не только исключили для представителей второй группы граждан участие в коррупционных сделках, но и выявили принципы, в соответствии с которыми в России начала создаваться и в конце концов имела реальный шанс быть построеннойдемократическая, правовая, свободная общественная система, базирующаяся на принципах общечеловеческой морали. Эта группа людей – противники путинизма.

Несмотря на видимую принадлежность отцов путинизма и его противников к одной, цивилизованной, части российского общества, на самом деле они, конечно же, – принципиальные антагонисты. Поскольку они придерживались и придерживаются диаметрально противоположных принципов общественного устройства и личной этики.

Именно потому, что вторая группа людей представляла собой не абстрактную, а совершенно реальную общественную альтернативу развития страны, ей была объявлена безжалостная тотальная война.

Еще в 1992 г. в серии ежемесячных докладов "Кролл Ассошиэйтс", направленных российскому руководству – Борису Ельцину, Руслану Хасбулатову, Егору Гайдару – "их авторысообщали ошироко распространенных эпизодах "подкупа чиновников, шантажа и нелегальных переводов валютных ресурсов в иностранные банки"". Одним из таких чиновников, по данным К.Давиша ("Клептократия Путина", с.19), был назван П.Авен. Вскоре после этого Е.Гайдар добился от Б.Ельцина прекращения отправки копий докладов "Кролла" Р.Хасбулатову, затем – прекращения финансирования работы "Кролла" и разрыва договора между Россией и "Кроллом"; наконец, оказавшийся в руках Гайдара четырехтомный доклад "Кролла" с указанием тысяч счетов и проводок бесследно исчез.

В марте 1993 г. Б.Ельцин ликвидировал Контрольное управление Администрации президента, а его руководителя Ю.Болдырев – уволил.

В ходе сентябрьско-октябрьской (1993 г.) гражданской войны институты законодательной власти на федеральном и региональном уровнях, прежде всего Верховный Совет России и Петросовет, представители которых как раз и вырабатывали общественную альтернативу раннему путинизму, были разгромлены военной силой при активном участии Б.Ельцина, Е.Гайдара, А.Чубайса, А.Собчака.

На сегодня из 12 человек группы противников путинизма, упомянутых выше, в живых нет уже семи.

Вслед за Путиным свое удовлетворение ролью Собчака для Путина выражает и его дочь: "...действительно Владимир Путин, когда он говорит, что Анатолий Собчак — мой учитель, он не лукавит, это действительно так".

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"...то, чему учил Собчак, его соратники и его ученики сейчас пытаются претворить в жизнь.

— Как вы считаете, Путин и Медведев продолжают дело Собчака?

— Думаю, да, — сказал Александр Габнис".

В этом с Ксенией Собчак трудно спорить. Без Собчака и других ключевых отцов путинизма – Гайдара, Чубайса, Авена, Кудрина, Юмашева, Дьяченко, Ельцина – Путин никогда бы не овладел в таком совершенстве искусством подавления демократии и гражданского общества, нарушения права – внутреннего и международного, презрения к общечеловеческой морали, захвата чужого внутри страны и за рубежом. Без опытных учителей путинизма сам Путин никогда бы не вырос из ученика путинизма в его мастера, он никогда бы не стал не только президентом России, но даже и помощником председателя Ленсовета.

Без неоценимой помощи отцов путинизма никогда бы не была создана столь разветвленная и эшелонированная общественная система насилия, лжи и коррупции, никогда бы не были воспитаны столь бесценные кадры, взращенные в питерской мэрии и питерских отделениях спецслужб, получившие почетное наименование "сборной Собчака-Путина": Д.Медведев, А.Чубайс, А.Кудрин, А.Миллер, Г.Греф, И.Сечин, В.Зубков, Д.Козак, В.Мутко, С.Нарышкин, В.Чуров, В.Иванов, В.Кожин, Л.Рейман, С.Иванов, Н.Патрушев, В.Черкесов, В.Золотов, А.Бортников, А.Бастрыкин, Г.Полтавченко, В.Матвиенко, В.Якунин, Ю.Ковальчук, А.Фурсенко.

В сегодняшних попытках воскурения фимиама настоящим отцам путинизма – Собчаку, Гайдару, Ельцину, другим учителям – мало кто заинтересован больше, чем ныне практикующие путинисты –подлинные бенефициары этой системы.

Избавление России от путинизма как идеологии, морали, понятий – всей общественной системы – начнется не тогда, когда Путина покинет власть, а тогда, когда российские граждане решат абсолютно необходимым освободиться не только от Путина и его наследия, но и от политической, правовой, моральной, экономической общественной системы, заложенной реальными отцами путинизма в начале 1990-х и тщательно шлифуемой их старательными учениками в последние два десятилетия.

Андрей Илларионов, livejournal.com