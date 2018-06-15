США выдвинули ультиматум Башару Асаду 1 15.06.2018, 8:57

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Башар Асад

Фото: AFP

Госдеп пообещал жесткие меры в ответ на наступление армии сирийского диктатора.

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон примет жесткие ответные меры в случае наступления сирийской армии на юго-западе страны.

В сообщении, которое распространило внешнеполитическое ведомство США, указывается, что сирийская правительственная армия нарушает соглашение о зонах деэскалации. Там предупредили, что Соединенные Штаты «примут жесткие меры» в случае, если войска президента Башара Асада начнут наступление на юго-западе страны, сообщает агентство Reuters.

В Госдепе призвали Россию, как участника соглашения о зонах деэскалации, повлиять на сирийское правительство и не допустить дальнейшего расширения зоны конфликта.

Зона деэскалации на юго-западе Сирии распространяется на территории, которые граничат с Иорданией, а также примыкают к Голанским высотам, оккупированным Израилем.

Как сообщает иранское агентство Fars, в последние дни в провинции Дараа на юге Сирии вспыхнули ожесточенные бои между правительственной армией и отрядами мятежников. Против войск Башара Асада там действуют подразделения, которые входят в состав так называемой «свободной сирийской армии».

Ранее Дамаск выдвинул ультиматум боевикам в провинциях Дараа и Кунейтра с требованием сложить оружие и передать контролируемые ими территории правительственной армии. Часть полевых командиров заявила, что сдаваться не намерена.