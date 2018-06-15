Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Ноттингеме 15.06.2018, 9:04

Илья Ивашко

Фото: tennis.by

Белорус в трех сетах обыграл испанца Адриана Менендеса-Масейраса.

Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал одиночного разряда турнира в британском Ноттингеме, сообщает БелТА.

В матче 1/8 финала Илья победил испанца Адриана Менендеса-Масейраса (151) — 4:6, 6:3, 6:4.

В женском одиночном разряде белоруска Вера Лапко (84) встречалась с 42-й ракеткой планеты хорваткой Донной Векич и проиграла в двух сетах — 2:6, 6:7 (6:8). В поединке за выход в полуфинал Векич сыграет с немецкой теннисисткой Моной Бартель (117).

В стартовом раунде Лапко обыграла хорватку Яну Фетт (107) — 7:6 (7:5), 6:4.

На мужском турнире в немецком Штутгарте белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд завершили выступление на четвертьфинальной стадии, уступив сегодня польско-шведской паре Марцин Матковски/Роберт Линдстедт — 3:6, 4:6.