Путину придется заплатить 2 15.06.2018, 9:13

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Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Механизм воздействия на Кремль существует.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына отвлекает американцев от проблем Украины. Что касается войны с Россией, то подача Киевом в Международный суд ООН меморандума по делу против РФ показывает, что Украина движется в этом вопросе в правильном направлении. Изменения на донбасском фронте и уступки Кремля вряд ли возможны даже в следующем году, но в итоге Владимиру Путину придется заплатить за свою агрессию.

Такое мнение "Апострофу" высказал эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына

Сможет ли Трамп надавить и на Путина (как на лидера КНДР, - "Апостроф")? Во-первых, это разные весовые категории, разные страны и здесь каких-то стандартов быть не может. Во-вторых, эту встречу (Трампа и Ким Чен Ына) нельзя назвать исторической, и какой-то эйфории, которую раскручивают некоторые американские и европейские СМИ, нет. Ведь состоялась пока только встреча, ее результаты крайне размыты – это декларация и прелюдия к тому, что когда-то может быть.

С другой стороны, все эти годы, начиная от деда, отца, и вот теперь сам Ким Чен Ын много делали в том направлении, чтобы достичь получения ядерного оружия. И просто так, без конкретных серьезных гарантий собственной безопасности для лидера КНДР, этот вопрос не решится.

Ситуация заключается в том, что здесь ведется крупная игра с участием Северной Кореи и Китая против Трампа, против США. Они пытаются отвлечь Трампа от ситуации в Украине, в Сирии, таким образом переключить его внимание. А вопрос денуклеаризации может стать своеобразной волокитой, которую мы сегодня видим в Приднестровье, в Украине, в Сирии и так далее. Это первое.

Во-вторых, сам Трамп сейчас находится в сложной ситуации в США, учитывая расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. А последние сообщения о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США, угрожают Трампу. Поэтому он пытается незамедлительно поднять свой рейтинг такими шагами, какие мы видим в отношении КНДР и в деструктивном поведении по отношению к близким партнерам по трансатлантическому союзу. Это большая игра и пока нет перспектив, что вопрос денуклеаризации Северной Кореи решится очень быстро. Это очень длительный процесс, так сказать, "Долгая дорога в дюнах". Ситуация там не настолько проста, как кажется, поскольку Ким Чен Ын требует гарантий безопасности. А для этого надо снять ядерный "зонтик" и над Южной Кореей, и над Японией.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась в Сингапуре, 12 июня 2018

Фото: EPA/UPG

И главное, о чем сказал и президент Петр Порошенко. Пример Украины является достаточно негативным в контексте того, чтобы тот, кто имеет ядерное оружие, немедленно избавлялся от него. Украине давали гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию. Но мы их не получили, а один из гарантов совершил фактическую интервенцию против Украины, аннексировал и оккупировал часть ее территории. Поэтому те, кто сейчас владеет ядерным оружием, будут много думать над этим вопросом, потому что пример Украины серьезно компрометирует договор о нераспространении ядерного оружия.

Несостоятельный "нормандский формат"

Как встреча Трампа и Ким Чен Ына отразится на Украине? Во-первых, это отвлекает от Украины - и здесь есть определенная стратегия со стороны России, Китая и той же Северной Кореи.

Будем надеяться на то, что ситуация будет как-то двигаться. Но встреча министров иностранных дел "нормандской четверки", состоявшаяся несколько дней назад, показала, что на этом направлении нам сейчас не стоит ждать каких-то перспектив.

"Нормандский формат" как инструмент реализации Минских договоренностей демонстрирует свою несостоятельность. Он не может ничего решить и ни к чему приблизить, потому что Россия заняла очень жесткую позицию. А неадекватное поведение президента США Трампа, оказывающего своими действиями поддержку России (разговоры о возвращении в "Большую восьмерку"), дало Путину основания чувствовать, что он может что-то сделать и на Западе, поскольку позиция там не является единогласной. Поэтому то, что сейчас происходит на восточном фронте, говорит, что вряд ли Россия пойдет на какие-то уступки.

Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" в Берлине, 11 июня 2018

Фото: EPA/UPG

Я хочу ошибаться, но мне кажется, что пока в Украине не пройдут президентские и парламентские выборы 2019 года, Россия не пойдет на серьезные шаги в направлении здравого смысла и реализации Минских договоренностей в контексте ее обязательств.

Гаага слышит Украину

То, что уже были решения Международного суда ООН по отдельным вопросам, например, по Крыму – это, во-первых, сигнал к тому, что в Гааге Украину слышат и воспринимают, а к России относятся соответствующим образом.

Во-вторых, хочу поздравить наши все структуры, которые имели отношение к подготовке этого меморандума. Это и МИД, и СБУ, и Служба внешней разведки, и Минюст, и Кабмин в целом. Была проведена колоссальная работа и своевременно отправлен этот материал. Да, в Международном суде есть своя процедура, которая, на наш взгляд, выглядит бюрократической, и дела рассматриваются не так быстро, как хотелось бы. Но то, что наши иски принимаются, говорит о том, что в международно-правовом поле мы имеем перспективу поставить Россию в условия, когда она будет вынуждена заплатить нам: морально, политически, финансово и территориально.

Я же лично считаю Путина военным преступником, его ждет судьба известных сербских политиков.

Фото: УНИАН

Путину некуда будет деться

Механизмы выполнения решений международных судов существуют. Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность "Газпрома". Поэтому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права.

Понятно, что в России существует верховенство ее законодательства над международным правом. Однако санкционные меры играют свою роль и ставят в рамки путинский режим. В конце концов Путину некуда будет деться, кроме как пойти на определенные уступки и вернуться в международное правовое поле.

Конечно, это не будет быстро. Но если будет консолидированная позиция Запада, если разные еврокапитулянты не будут проводить проплаченную Россией политику по расколу Евросоюза и транслатлантического партнерства, а будут действовать консолидировано, то есть определенный оптимизм по поводу того, что Россия будет вынуждена учитывать эти вещи.