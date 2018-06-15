Трамп вводит штрафные пошлины на товары из Китая 2 15.06.2018, 9:39

Белый дом одобрил санкционный список.

Администрация США, судя по всему, выполнит свое обещание ввести штрафные пошлины против Китая. Белый дом вечером в четверг, 14 июня, одобрил список китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, которые будут обложены заградительными пошлинами на уровне 25 процентов, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники (перевод – dw.com).

Незадолго до этого Пекин настоятельно предостерег США от такого шага, пригрозив зеркальными мерами. Замминистра иностранных дел КНР Ван И также призвал Вашингтон избегать действий, в результате которых пострадают обе стороны.

Согласно сообщению, президент США Дональд Трамп объявит о введении заградительных пошлин против товаров из КНР 15 июня. Международный валютный фонд (МВФ) уже предупредил об отрицательных последствиях такого шага для потребителей, инвесторов и финансовых рынков. От штрафных пошлин, вводимых США против товаров из КНР, может пострадать и германская экономика.