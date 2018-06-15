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Американские ученые создали «фоторобот Бога»

  • 15.06.2018, 9:55

В Северной Каролине провели необычный эксперимент.

Сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США, провели оригинальный эксперимент, целью которого было создать "фоторобот" Бога. Они опросили более 500 жителей страны, которые причисляли себя к христианам, а затем создали изображение, наиболее точно отражающее их представление о носителе Высшего разума, сообщает segodnya.ua.

В ходе эксперимента участникам было предложено 300 пар изображений человеческих лиц, из которых нужно было выбрать то, которое, по мнению респондента, соответствует его личному представлению о внешности Бога.

Выбранные изображения объединили в одно, и на портрете ученые увидели молодого белого мужчину с приятным, но совершенно нейтральным лицом, похожего, как они утверждают, на американского предпринимателя Илона Маска – основателя компаний SpaceX и Tesla.

Исследователи отмечают: опрошенные сошлись в том, что Бог – мужчина, но отдельные черты варьировались в зависимости от происхождения, национальности, политических взглядов и особенностей самих респондентов.

Так, у либералов облик Бога был более женственным, а у консерваторов – более властным. Кроме того, молодые люди чаще выбирали более молодые лица, а афроамериканцы – лица с чертами, характерными для их расы.


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