Черноморский флот РФ приведен в состояние повышенной боеготовности 3 15.06.2018, 9:59

В район Азовского моря отправили дополнительные российские корабли.

Силы Черноморского флота РФ привели в состояние повышенной боевой готовности. Об этом 14 июня Reuters сообщило со ссылкой на источники.

По их словам, РФ опасается провокаций Украины у берегов аннексированного Крыма во время чемпионата мира по футболу. В район Азовского моря якобы отправили дополнительные российские корабли и увеличили количество боевых вылетов авиации.

Меры повышенной боеготовности будут сохраняться до 31 июля, хотя мундиаль завершится 15 июля, говорится в материале.

Минобороны РФ назвало публикацию фейком, заверив, что не проводит указанных маневров, сообщило "Интерфакс".

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинов рассказал изданию, что, "независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам".

До этого из-за чемпионата мира по футболу РФ усилила патрулирование акватории Сочи.