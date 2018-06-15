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Черноморский флот РФ приведен в состояние повышенной боеготовности

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  • 15.06.2018, 9:59

В район Азовского моря отправили дополнительные российские корабли.

Силы Черноморского флота РФ привели в состояние повышенной боевой готовности. Об этом 14 июня Reuters сообщило со ссылкой на источники.

По их словам, РФ опасается провокаций Украины у берегов аннексированного Крыма во время чемпионата мира по футболу. В район Азовского моря якобы отправили дополнительные российские корабли и увеличили количество боевых вылетов авиации.

Меры повышенной боеготовности будут сохраняться до 31 июля, хотя мундиаль завершится 15 июля, говорится в материале.

Минобороны РФ назвало публикацию фейком, заверив, что не проводит указанных маневров, сообщило "Интерфакс".

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинов рассказал изданию, что, "независимо от стенаний испуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам".

До этого из-за чемпионата мира по футболу РФ усилила патрулирование акватории Сочи.


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