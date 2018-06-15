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Равнение на Ровнейко

  • Янка Грыль, «Белгазета»
  • 15.06.2018, 10:10
Фото: рисунок Василия Почицкого

Власть не может убедить белорусов, что чиновник способен быть честным.

Что принесло правителю Беларуси успех в самом начале его политической карьеры? Правильно, «борьба» с коррупцией. Поскольку раз и навсегда победить коррупцию невозможно, тема относится к разряду вечных. В смысле, бороться с коррупцией нужно вечно, отвоевывая у нее наши пяди и крохи. Электорату это нравится. Госаппарат получает четкий и недвусмысленный сигнал. И вообще все довольны.

Справка «БелГазеты». 4 июня 1993г. Верховный Совет XII созыва создал временную комиссию по изучению деятельности коммерческих структур при республиканских органах власти и управления. Председателем комиссии стал депутат Александр Лукашенко. Первые же интервью, данные главой комиссии летом 1993г., вышли под характерными заголовками: «Информация, которую мы сейчас имеем, может вызвать эффект взорвавшейся бомбы» и «Я готов обвинить руководство республики в том, что оно не ведет борьбу с коррупцией».

7 июня глава КГБ Валерий Вакульчик официально сообщил, что задержаны несколько высокопоставленных должностных лиц, подозреваемых в коррупции. Несколько. Официальных. Задержано. Никогда такого не было - и вот опять!

Вакульчику как главе ведомства с самой известной за пределами РБ аббревиатурой по должности положено быть суровым и лаконичным: «Речь идет о взятках на десятки тысяч долларов. Пока то, что доказано, за год около $140 тыс. Но эта цифра однозначно будет расти».

Тут главе КГБ можно верить еще крепче, чем обычно: сколько вспоминается коррупционных дел - и ни в одном из них криминальная бухгалтерия не менялась в сторону уменьшения, только росла вместе со всей белорусской экономикой.

Еще нюанс: Вакульчик сообщил, что «речь идет не об одном человеке, не об одном факте, не об одном уголовном деле». Томящимся в предвкушении сенсаций СМИ было заявлено, что информацию о личностях и обстоятельствах задержания высокопоставленных коррупционеров КГБ обнародует «в течение 10 дней - максимум двух недель». К чему же тогда анонс? Сразу бы и сообщили и про задержание, и про то, за что задержали.

НЕСОВМЕСТИМЫЙ ПОСТУПОК

Чуть раньше, 29 мая, КГБ был задержан с поличным в размере $200 тыс. помощник Лукашенко - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Кроме факта получения взятки, про Ровнейко и его дело толком ничего не известно, но новости о нем сыплются, словно из рога изобилия: Ровнейко указом главы государства освобожден от должности «за совершение проступка, несовместимого с нахождением на госслужбе», Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса, Ровнейко предъявлено обвинение, в отношении Ровнейко возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки, лишение свободы сроком до 15 лет), правитель назвал при ответе на вопросы журналистов Ровнейко «настоящим бандитом» и т.п.

Один из «ровнейковских» заголовков с портала «Телеграф» стоит воспроизвести отдельно: «Помощнику Лукашенко, попавшегося на взятке в $200 тыс., предъявлено обвинение». Зачем вы так, коллеги? Если на взятке попался помощник, дательный падеж требует окончания -ему, а не -его. Не стоит экономить на корректоре, если эта экономия бросает тень на высших должностных лиц. Перечитайте еще раз и устыдитесь хода своих мыслей.

Таким образом, из дела Ровнейко в режиме «в час по чайной ложке» выцеживается максимальный общественный резонанс. Похоже, с анонимными коррупционерами, о которых говорил Вакульчик, будет то же самое.

НА СТАРТ. ВНИМАНИЕ!.. МАРШ!

В общем, антикоррупционная кампания выстроена достаточно продуманно. Она стартовала 2 июня на погранзаставе Дивин, где президент рассказал всю правду про Ровнейко: «Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук себя вел... Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя, как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило».

Еще бы! Вообразите теперь удивление законопослушных бизнесменов, читающих подобное о должностном лице.

Лукашенко был явно возмущен безнаказанностью распоясавшегося коррупционера: «Прошло определенное время - $200 тыс. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках». Скромнее надо быть, это безусловно.

6 июня генпрокурор Александр Конюк подтвердил, что всему виной декларации о доходах: «Декларации явились первоначальным источником, который подвигнул органы, проводящие оперативно-разыскную деятельность, для проверки соответствующих фактов». Ну да, десятки квартир и машин имеют свойство бросаться в глаза. ГосСМИ специально подчеркивают, что Конюк, как и Вакульчик, пока не стал называть фамилии прочих разоблаченных коррупционеров - чтобы поддерживать общественный интерес, нужна интрига.

Любопытно, что точно так же поступил и Лукашенко на погранзаставе 2 июня: уголовные дела, о которых было сообщено 6-7 июня, анонсировал, но фамилий не называл. Просто пообещал: «Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам [журналистам. - «БелГазета»] сообщить, а вы общественность ознакомили с этим. Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто мой помощник. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо».

СТРАСТИ ПО ПОТУПЧИКУ

Как вы догадываетесь, журналисты и рады стараться. Несколько дней по Минску гуляли предположения, будто один из свежих сидельцев СИЗО - бывший министр энергетики Владимир Потупчик. Экс-министра отправили в отставку 2 мая с формулировкой «за содействие незаконному семейному бизнесу», оглашенной прямо по БТ. Глава КГБ Вакульчик развернуто описал претензии правоохранителей к Потупчику: «Было установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнес-подряда, заключавшегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало получению прибыли и обогащению». Схема, в общем-то, распространенная.

В пятницу предположения сменились медиасливами: да, дескать, Потупчик в СИЗО. СМИ сообщали: в день отставки Потупчика сразу же был наложен арест на его коттедж неподалеку от «Минск-Арены» на «улице банкиров», где проживают председатели и экс-председатели правления Нацбанка, их замы и беглый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Якобы точно так же была опечатана квартира Потупчика на ул.Белорусской, приватизированная в середине 2000-х гг. сомнительным, если верить СМИ, способом.

Характерно, что о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра после отставки не сообщалось. Когда коллеги из «Белорусского партизана» поинтересовались этим вопросом у супруги опального министра, Елена Потупчик была лаконична: «Нет никакого уголовного дела».

Среднестатистический читатель должен сладко томиться в неведении и напряженно гадать, задержали ли Потупчика или нет, а если задержали, то за что, и т.п. Погодите уже - Лукашенко все расскажет.

Впечатлится ли общественность? Не факт. Обыватель привык думать так: чиновники воруют, их сажают, но оставшиеся на свободе и новые назначенцы будут воровать все равно. Государство может демонстрировать обывателю посадку очередного коррупционера с десятками квартир и машин, но не может убедить этого обывателя, что чиновник способен быть честным. В этом и состоит самая большая проблема.

Янка Грыль, «Белгазета»


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