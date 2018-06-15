Белоруска показала миру, как считают деньги в нашей стране 15.06.2018, 10:19

Ролик посмотрели уже более 80 тысяч человек.

Американский журнал Condé Nast Traveler, посвященный путешествиям, 4 месяца назад запустил на своем канале в YouTube видеорубрику, основанную на интересной идее, пишет belmir.by.

Называется она «70 человек из 70 стран…», и каждый выпуск представляет собой нарезку, где представители разных государств выполняют какое-либо одно для всех задание редакторов.

Задание может быть разным, подчас неожиданным. Например, исполнить национальный гимн своей страны или продемонстрировать, как на твоем языке звучит собачий лай.

В последнем же ролике, появившемся на днях, 70 человек из 70 стран пересчитывают руками бумажные купюры. Причем, как выясняется, даже здесь многие делают это на свой особый манер.

Представляющая Беларусь девушка тоже показала довольно оригинальный способ. «Можно считать вот так, – пояснила она по-английски. – Если немного потренироваться».

Данный ролик посмотрели уже более 80 тысяч человек. Предлагаем читателям также оценить разнообразие методов пересчета денег и сравнить их со своим собственным.