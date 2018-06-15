38 стран призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова 15.06.2018, 10:20

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Антониу Гутерриш может поднять этот вопрос во время визита в РФ 20–21 июня.

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу передали письмо от 38 стран с просьбой оказать содействие в освобождении из заключения в РФ крымского режиссера Олега Сенцова. Об этом 14 июня "Укринформу" сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

По его словам, кроме Украины, обращение поддержали страны Евросоюза, США, Турция, Грузия, Молдова, Австралия, Канада, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария.

"Исполняется ровно месяц, как голодает Сенцов, и, как мы знаем, в ближайшие дни генсек ООН планирует посетить Россию. Рассчитываем, что Гутерриш поднимет этот вопрос", – отметил Ельченко.

Сенцов, приговоренный в РФ к 20 годам лишения свободы, 14 мая в колонии города Лабытнанги Тюменской области объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

Гутерриш посетит чемпионат мира по футболу в РФ 20–21 июня.