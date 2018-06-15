закрыть
15 июня 2018, пятница, 10:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Геннадий Хазанов о Куропатах: Я бы в такой ресторан никогда не пошел

  • 15.06.2018, 10:34
Геннадий Хазанов
Фото: 1tv.ru

Российский актер поддержал защитников урочища.

Российский актер Геннадий Хазанов известен не только своими пародиями, но и ролями - в том числе и гротескным воплощением образа Сталина, сообщает «Радыё Свабода».

Свою оценку ситуации вокруг Куропат он начал с ответа на вопрос - почему то, что происходит сегодня около урочища, невозможно было три десятилетия назад, когда обществу открылась правда о большевистские репрессиях?

«Все попытки "пришить" память поколений будут упираться в очень сильную вещь, такую, как отвержение, как нежелание. В попытке самосохраниться в неведении.

Людям кажется, что если они чего-то не знают, то этого никогда и не было. Мне кажется, что это одна из самых больших ошибок.

Я никому никаких рецептов не могу прописывать, но могу вам сказать однозначно - я бы никогда в такой ресторан не пошел, ни при каких обстоятельствах! Учитывая, как сейчас принято говорить, "бэкграунд" всей этой истории, учитывая количество невинно убиенных, тела которых там лежат», - заявил Геннадий Хазанов.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич