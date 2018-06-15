Геннадий Хазанов о Куропатах: Я бы в такой ресторан никогда не пошел 15.06.2018, 10:34

Геннадий Хазанов

Фото: 1tv.ru

Российский актер поддержал защитников урочища.

Российский актер Геннадий Хазанов известен не только своими пародиями, но и ролями - в том числе и гротескным воплощением образа Сталина, сообщает «Радыё Свабода».

Свою оценку ситуации вокруг Куропат он начал с ответа на вопрос - почему то, что происходит сегодня около урочища, невозможно было три десятилетия назад, когда обществу открылась правда о большевистские репрессиях?

«Все попытки "пришить" память поколений будут упираться в очень сильную вещь, такую, как отвержение, как нежелание. В попытке самосохраниться в неведении.

Людям кажется, что если они чего-то не знают, то этого никогда и не было. Мне кажется, что это одна из самых больших ошибок.

Я никому никаких рецептов не могу прописывать, но могу вам сказать однозначно - я бы никогда в такой ресторан не пошел, ни при каких обстоятельствах! Учитывая, как сейчас принято говорить, "бэкграунд" всей этой истории, учитывая количество невинно убиенных, тела которых там лежат», - заявил Геннадий Хазанов.