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Названы лучшие летние фильмы с 2000 года до сегодня

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  • 15.06.2018, 10:45
  • 1,285

Фильмы выбрали по кассовым сборам, популярности, отзывам кинокритиков и зрителей.

Американское издание Business Insider обнародовало рейтинг лучших летних фильмов с 2000 года до сегодня.

Редакция издания оценивала фильмы по кассовым сборам, популярности, отзывам кинокритиков и зрителей, и включила в список киноленты, премьера которых проходила в мае, июне, июле или августе.

В рейтинг вошли супергеройские боевики, комедии, а также мультфильмы, вошедшие в историю кино.

2000: Люди Икс

Дата премьеры: 14 июля

2001: Шрек

Дата премьеры: 18 мая

2002: Человек-паук

Дата премьеры: 3 мая

2003: Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины

Дата премьеры: 9 июля

2004: Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди

Дата премьеры: 9 июля

2005: Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов

Дата премьеры: 19 мая

2006: Миссия невыполнима 3

Дата премьеры: 5 мая

2007: SuperПерцы

Дата премьеры: 17 августа

2008: Темный рыцарь

Дата премьеры: 18 июля

2009: Бесславные ублюдки

Дата премьеры: 21 августа

2010: История игрушек: Большой побег

Дата премьеры: 18 июня

2011: Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2

Дата премьеры: 15 июля

2012: Мстители

Дата премьеры: 4 мая

2013: Заклятие

Дата премьеры: 19 июля

2014: Планета обезьян: Революция

Дата премьеры:11 июля

2015: Безумный Макс: Дорога ярости

Дата премьеры: 15 мая

2016: Первый мститель: Противостояние

Дата премьеры: 6 мая

2017: Чудо-женщина

Дата премьеры: 2 июня


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