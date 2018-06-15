Le Figaro: Чемпионат мира по футболу - ритуал нового язычества 6 15.06.2018, 10:55

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Мы имеем дело не с безобидным и милым зрелищем.

По мнению философа, который недавно опубликовал книгу "Можно ли еще любить футбол?" (издательство Le Rocher), футбол является уже не просто развлечением, а увеличительным зеркалом эпохи, обожествляющей зрелища и спортивные достижения. Статья Робера Редекера опубликована в дискуссионной рубрике Le Figaro.

Каждые четыре года чемпионат мира по футболу занимает газетное пространство, время аудио- и видеоканалов, о нем ведут разговоры коллеги по работе, друзья и родственники. Он вызывает интерес сотен миллионов человек, у части из них он порождает страсть, порой бурную, вплоть до фанатизма и жестокости. Он выступает в форме планетарного зрелища, от которого невозможно ускользнуть. Однако важно отстраниться от спортивных ставок и комментариев в рыночных кафе, от удушающего медийного пресыщения, сопровождающего это событие, от китчевой атмосферы дурновкусия, коими окрашено это коллективное существование, и посмотреть со стороны с тем, чтобы уловить смысл и ответить на следующий вопрос: отчего, собственно, чемпионат мира по футболу принято считать зрелищем? - пишет философ.

В отличие от того, что вообразят поверхностные умы, по сути, мы имеем дело не с безобидным и милым зрелищем, каким представляется спортивное состязание. Футбол - это не развлечение. По мнению Паскаля, развлечение отдаляет от главного; мы отдаемся ему, стремясь убежать от того, чем мы должны стать. Футбол же, наоборот, возвращает нас к тому, чего требует от нас современный мир, к тому, что он считает нашей сущностью: это конкурентоспособность и результат. Под прикрытием того, что он нас развлекает, он читает нам мораль, рассуждает автор.

В силу этого весьма далекий от развлечения чемпионат мира по футболу - занимающий боевые позиции в непрерывном ряду таких сфер, как мир производства, работа со всеми их требованиями, исступленное потребление, - является антиразвлечением. ЧМ - это прежде всего телевизионное событие. Однако телевидение изменило природу вещей. События и их воспроизведение уже не существуют одно вне другого: представление уже стало самим событием, мир являет собой свое изображение. Повсюду присутствуют киноэкраны, они становятся все больше, вплоть до гигантских. И в узком семейном кругу, и в общественном пространстве. На площадях городов, в холлах супермаркетов люди собираются вокруг них толпами, словно это современные дароносицы со святыми дарами, коим следует поклонятся. Последствия: с помощью таких киноэкранов мир становится стадионом. Скажу больше: все происходит так, словно мир оказывается поглощен стадионом, описывает Редекер.

"Впервые со времен падения Римской империи мы живем в эпоху, когда зрелище активно участвует в учреждении языческого мира", - пишет автор.

"Неоязычество - это религия, привнесенная футболом. Каждый может констатировать: игроки возводятся в ранг идолов. В наши дни они становятся реинкарнацией богов и полубогов Античности. Взглянем на чрезмерность их зарплат и священную ограду, отделяющую их от остальных смертных, - указывает философ. - Футбольное зрелище уводит нас назад, к дохристианской эпохе. В планетарном масштабе подобное зрелище явным образом превращается в фабрику: его служба состоит в том, чтобы делать кумиров.

Политики и СМИ хорошо знают: футбол, как бы это ни нравилось людям, пока еще не утратившим здравый смысл, является одним из самых важных явлений современного мира. Под видом неоязычества он управляет душами, осуществляя свою духовную власть посредством непрерывного зрелища, в котором чемпионат мира по футболу играет роль обедни с певчими, заключает Редекер.