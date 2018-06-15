НАСА: В астероидах содержится золото на сумму в $75 миллиардов для каждого жителя Земли 14 15.06.2018, 11:15

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Американские компании намерены добыть из астероидов золото.

Первый триллионер в мире заработает свой капитал не на криптовалютах или каком-нибудь приложении, а на добыче полезных ископаемых в космосе. Количество потенциальной прибыли колоссально – 700 000 000 000 миллиардов долларов, пишет aspekty.net.

Банкиры из Goldman Sachs заявляют, что уже несколько бизнесменов и компаний собрались добывать в недрах астероидов золото. Они смотрят в будущее и хотят стать первыми в отрасли космических шахт. Об этом сообщает издание Metro.

Специалисты из NASA считают, что общая ценность ближайших астероидов составляет больше $700 квинтиллионов, что эквивалентно 700 000 000 000 миллиардам. Этих денег хватило бы на каждого человека на Земле, причем все люди получили бы больше 75 миллиардов.

Сейчас несколько компаний собираются построить аппараты для добычи золота и полезных ископаемых в космосе. Среди них есть и Deep Space Industries, которая разрабатывает паровой двигатель для таких ракет. Британская компания AMC собирается отправить небольшое устройство, чтобы добывать платину, а затем использовать прибыль от продажи дорогого металла на финансирование крупных проектов.

Американские компании, такие как Planetary Resources, уже в скором будущем отправят аппарат для добычи ресурсов из астероидов. Некоторые специалисты предположили, что прибыль будет такая большая, что разрушит всю мировую экономику.

Миссия NASA по добыче ресурсов начнется в 2022 году. Она будет добывать металлы из астероида 16 Психея. Стоимость космического тела оценивается в 8 000 квадриллионов.

Ученые считают, что подобные технологии добычи ископаемых из космоса очень полезны, ведь ресурсы Земли уже сильно истощены. Некоторые исследователи и вовсе хотят доставлять астероиды на Землю.