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Каталония возобновляет работу дипмиссий за рубежом

  • 15.06.2018, 11:18

Представительства откроются в ближайшие две недели.

Каталонский региональное правительство восстанавливает дипломатическую работу через две недели после завершения прямого управления Мадрида.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Каталонский министр иностранных дел Эрнест Марагалл заявил, что в ближайшие две-три недели снова откроются каталонские представительства в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Риме и Женеве.

На втором этапе, по словам министра, правительство вновь откроет офисы в Париже, Лиссабоне и странах Северной Европы.

Относительно Брюссельского офиса Марагалл выразил уверенность в тесном установлении связей с европейскими институтами и заявил, что "ЕС должен принять более четкие критерии для поощрения диалога".

Напомним, 2 июня новое правительство Каталонии приняло присягу, автоматически закончив семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании в регионе.


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