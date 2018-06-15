Остаточный риск для Путина 3 15.06.2018, 11:31

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Люди в России быстро превратились в мешающий фактор.

Россия снова использовала чемпионат мира по футболу в качества толчка к модернизации, который, однако, не касается ее отношения к критике, пишет на страницах немецкого издания Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

Люди в России быстро превратились в мешающий фактор. Так, мэру Москвы Сергею Собянину в последнюю минуту пришла на ум идея сделать день открытия чемпионата выходным днем в столице - меньшее количество людей на улицах позволит беспрепятственно провести праздничные мероприятия. "Нет человека, нет проблемы" - когда-то этот принцип сформулировал Иосиф Сталин, отмечает журналист.

"На чемпионате мира граждане также представляют собой остаточный риск и усложняют жизнь бюрократии", - продолжает Донат. Среди них - студенты МГУ им. Ломоносова, протестующие против создания фан-зоны возле университета. Из-за своего протеста студенты уже столкнулись с аппаратом госбезопасности. Так, одного из активистов задержали на экзамене и в течение 12 часов допрашивали без адвоката из-за надписи "Нет фан-зоне" на одном из установленных к чемпионату указателей. Сотрудники спецслужб забирали у студентов мобильные телефоны, взламывали некоторые аккаунты. Студенты чувствуют, что за ними следят, рассказал один из активистов.

"Тем временем Джанни Инфантино очень доволен страной-организатором ЧМ. В компании Владимира Путина он непрерывно улыбается. Москва и ФИФА всегда хорошо понимали друг друга. Их объединяет радость от больших денег, а также стиль управления", - считает автор.

"Шеф Кремля Путин будет использовать мероприятие, чтобы улучшить свой испорченный имидж. С момента избрания России в качестве организатора ЧМ в конце 2010 года кое-что накопилось", - продолжает Донат. Он напоминает об аннексии Крыма, оккупации восточной Украины, участии России в сирийской войне на стороне Асада, сбитом малайзийском самолете MH-17, о покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, вмешательстве России в президентские выборы в США, о попытке проникнуть в IT-системы Германии и Франции, поддержке антиевропейских правых сил в ЕС, а также о системе государственного допинга в России.

"Отношение России к Западу усложнилось не с приходом Путина. Страна издавна колеблется между противоречивыми эмоциями. С одной стороны, ее привлекает Запад, но одновременно она чувствует себя чужой и Запад вызывает у нее отторжение", - отмечает Донат.

"С момента присоединения Крыма Москва упрямо подчеркивает свою особую роль, вооружаясь консервативными ценностями. Она самоуверенно выбрала для себя изолированную позицию на периферии. Однако одновременно Кремль жаждет признания, которое, несмотря на кризис, должен принести ему этот ЧМ. Такой внутренний разлад тормозит развитие в сторону открытого общества", - говорится далее.

"Модернизация происходит в России чаще всего скачкообразно. Долгожданными поводами для этого являются крупные мероприятия, такие, как Олимпийские игры или чемпионаты мира, - полагает Донат. - Меры по модернизации одновременно дают возможность поощрить "своих людей" и обеспечить политическую поддержку. Это не в последнюю очередь объясняет то, почему Олимпийские игры в Сочи стали самыми дорогостоящими за все время. Также и ЧМ, на который было потрачено около 12 млрд евро, оказывается дороже, чем предыдущие. Одним словом, организаторы здесь не просчитались: элита обходными путями получает деньги из государственной казны".

При этом критика чрезмерного самообогащения подавляется. Вероятно, не случайно под арестом находится сейчас бросающий Путину вызов борец с коррупцией Алексей Навальный, отмечает автор в заключение, напоминая также об аресте Оюба Титиева, руководителя филиала правозащитной организации "Мемориал" в Грозном, и объявившем голодовку заключенном режиссере Олеге Сенцове, чья смерть может омрачить чемпионат.