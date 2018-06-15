Блогер: Люди идут к независимым источниками информации, как к последней инстанции 2 15.06.2018, 11:52

Сергей Петрухин

Альтернативные СМИ и блоги стали в Беларуси важным средством борьбы с беззаконием.

14 июня по всему миру отмечался международный День блогера. На Брестчине известным блогером стал активист Сергей Петрухин. По словам Петрухина, его блогерство началось с банального желания заставить жилищно-коммунальные службы сделать капитальный ремонт своего многоквартирного дома, срок на который давно прошел, сообщает racyja.com.

Во время этого столкнулся со страшным беззаконием в различных сферах жизни и решил свою блогерскую работу продолжить.

«Моя главная цель: то, что декларирует власть, должно происходить на самом деле, а не так, как у нас. Идет «борьба с коррупцией», а коррупция процветает везде. Говорят, что у нас такие «хорошие милиционеры», а эти милиционеры ломают ноги людям, убивают в тюрьмах», - говорит Сергей Петрухин.

По словам Сергея Петрухина, к нему стали обращаться люди, как к последней инстанции - когда уже некуда идти. Есть и результаты его работы, когда наказываются люди за противоправные действия после озвучивания проблемы через него видео.