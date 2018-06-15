Видеофакт: Украинские военные уничтожили блиндажи и технику боевиков 10 15.06.2018, 11:55

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Точное попадание было обеспечено всего 15 минутами разведки.

Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Донбассе уничтожили одно из укреплений пророссийских боевиков. Видео операции 14 июня опубликовал в Facebook фонд "Повернись живим".

"Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских", – говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.