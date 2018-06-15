закрыть
15 июня 2018, пятница, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США: Cеверокорейские хакеры продолжают кибератаки

  • 15.06.2018, 12:13
Фото: AP

Пхеньян по-прежнему осуществляет кибератаки.

Таково заключение Министерства внутренней безопасности США, обнародованное в четверг и резко контрастирующее с декларациями, звучавшими на только что завершившемся американо-северокорейском саммите, сообщает "Радио Свобода".

"Цель настоящего оповещения — дать разработчикам антивирусов возможность обнаружить и уменьшить опасности, которую несут с собой мероприятия, осуществляемые КНДР в киберпространстве", говорится в заявлении МВБ.

Аналитики МВБ и ФБР выявили используемый официальными органами КНДР компьютерный вирус, атакующий отдельные компьютеры и целые компьютерные сети. Вирусу присвоено наименование TYPEFRAME. Весь комплекс подрывных северокорейский операций в киберпространстве известен в США как "Скрытая кобра".

За минувший год МВБ и ФБР выпустили в общей сложности 22 предупреждения об операциях северокорейских хакеров. Последний раз подобное предостережение о группе киберпиратов, известной как Reaper, было выпущено в феврале.

Соединенные Штаты считают, что именно КНДР ответственна за разработку вируса — вымогателя WannaCry, поразившего в 2017 году сотни тысяч компьютеров в частном и государственном секторах, а также за кибернападение тремя годами ранее на компанию Sony Pictures Entertainment, выпустившую кинокомедию о Ким Чен Ыне.


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич