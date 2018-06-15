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Софи Тернер приоткрыла тайну сюжета «Игры престолов»

  • 15.06.2018, 12:32
Фото: HBO

Актриса опубликовала спойлер оригинальным способом.

Британская актриса Софи Тернер, которая известна по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сделала себе новую татуировку. Рисунок может являться спойлером к телевизионному шоу. Об этом пишет The Mashable.

Снимок татуировки опубликовал на своей Instagram-странице Лорен Винцер. Он отметил в публикации Тернер, и поблагодарил, что она доверила ему эту работу.

Рисунок представляет собой герб дома Старков со словами: «Стая живет». Эта фраза является частью известной цитаты из сериала: «Когда выпадает снег и дуют белые ветры, одинокий волк умирает, но стая живет».

Пользователи Сети предположили, что татуировка может являться намеком на будущее героев сериала.


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