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Медведев разрешил китайцам добывать золото в Сибири

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  • 15.06.2018, 12:35
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К российским ресурсам также присматривается Индия.

Правительство России одобрило создание совместного с Китаем предприятия для добычи золота в Ключевском месторождении в Забайкалье. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает mk.ru.

Заинтересованность в разработке объекта также проявила Индия. Добычу будет вести дочерняя компания индийской Sun Gold - «Западная — Ключи».

Инвестировать в проект намерена китайская China National Gold, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Китай планирует вложить в предприятие 500 миллионов долларов, что позволит создать 700 рабочих мест непосредственно на руднике и еще полторы тысячи в смежных производствах.

Предполагается, что на объекте будут добывать 12 миллионов тонн руды в год, из которой будут получать шесть тонн золота. При этом отмечается, что производить золото будут на территории России.

В начале 2018 года Россия заняла пятое место в мире по накоплениям в золоте, потеснив Китай.


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