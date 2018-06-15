Стивен Кинг: Олег Сенцов может умереть за свои взгляды 1 15.06.2018, 12:49

Стивен Кинг

Фото: Telegraf-EPA

Американский писатель призвал поддержать украинского режиссера.

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова. На своей странице в Twitter 15 июня Кинг написал, что режиссер "может умереть за свои взгляды", пишет "Гордон".

"Сегодня первый день чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", – написал он.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) 14 июня 2018 г.

Также Кинг опубликовал ссылку на заявление организации американских писателей PEN America с требованием освободить Сенцова.

Кроме Кинга письмо подписали канадская писательница Маргарет Этвуд, немецкий нобелевский лауреат Герта Мюллер, актер Патрик Стюарт, поэтесса Патти Смит и другие.

Заявление PEN America адресовано президенту России Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино. В нем говорится, что Сенцов должен оказаться на свободе "немедленно и безоговорочно".