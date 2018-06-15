закрыть
15 июня 2018, пятница, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Стивен Кинг: Олег Сенцов может умереть за свои взгляды

1
  • 15.06.2018, 12:49
Стивен Кинг
Фото: Telegraf-EPA

Американский писатель призвал поддержать украинского режиссера.

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова. На своей странице в Twitter 15 июня Кинг написал, что режиссер "может умереть за свои взгляды", пишет "Гордон".

"Сегодня первый день чемпионата мира по футболу и 32-й день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в России. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", – написал он.

Также Кинг опубликовал ссылку на заявление организации американских писателей PEN America с требованием освободить Сенцова.

Кроме Кинга письмо подписали канадская писательница Маргарет Этвуд, немецкий нобелевский лауреат Герта Мюллер, актер Патрик Стюарт, поэтесса Патти Смит и другие.

Заявление PEN America адресовано президенту России Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино. В нем говорится, что Сенцов должен оказаться на свободе "немедленно и безоговорочно".


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич