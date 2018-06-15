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Евгений Ливянт об образовании: Заниматься такими «нововведениями» просто неприлично

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  • 15.06.2018, 13:01
Евгений Ливянт

В белорусском образовании очередная «революция».

Правда, на качество подготовки школьников и студентов она не повлияет от слова "никак". По всей стране управления образования, существующие в исполкомах, стали "управлениями по образованию", сообщает "Еврорадио".

Это не шутка. Управление образования Миноблисполкома теперь называется Главным управлением по образованию Миноблисполкома. Управление образования администрации Заводского района Минска — Управлением по образованию администрации Заводского района Минска. Отдел образования, спорта и туризма Пинского горисполкома — Управлением по образованию Пинского горисполкома.

Министерство ни при чем

Ну, теперь-то управления образования заработают с новой силой и энтузиазмом! Но кто придумал такую нужную и правильную образовательную реформу?

Обращаемся в пресс-службу Минобразования. Министерство, как это часто бывает, оказывается ни при чем.

— Решение по переименованию принимали местные органы власти — облисполкомы и горисполкомы. Раньше они назывались управлениями образования, спорта и туризма. Сейчас произошли структурные изменения, и они называются управлениями по образованию. Они с нами это согласовывали, — говорит в беседе с Еврорадио пресс-секретарь Людмила Высоцкая. С вопросами о смысле внезапной пертурбации с названием направляет нас в исполкомы.

— С 1 июня мы стали называться управлением по образованию. Был отдел образования, спорта и туризма. Спорт и туризм от нас отделили, — объясняют Еврорадио изменения в приемной пинского управления.

Ну, тут хотя бы спорт и туризм отцепили. А какой смысл в добавлении "по" к названиям областных управлений образования, где никакого спорта и туризма и не было?

— Какой смысл? Это решение облисполкома. Было управление образования, а стало Главное управление по образованию. Что вам не понятно? Почему я вообще должна вам это комментировать? — сердится на нас секретарь Главного управления (теперь уже) по образованию в Брестской области.

"Заниматься такой фигней в момент, когда разрушается система образования, неприлично. Это безумие"

Управлениям с новым названием теперь понадобятся новые бланки, новые печати, новые вывески на дверях. Надо обновить и сайты управлений. Этот процесс уже пошел — предлог "по" занимает свое место в их названиях, на сохранившихся в веб-архиве страницах можно посмотреть, как было раньше:

Так было раньше
Так стало теперь

Исполкомы Гродненской области пока еще названия не поменяли (на сайтах все по-прежнему), но распоряжения по переименованию получили. Соответствующее письмо выкладывает на своей странице в Фейсбуке руководитель образовательного центра "100 баллов" Евгений Ливянт.

По мнению Ливянта, заниматься такими нововведениями в то время, когда образование переживает кризис, неприлично.

"Возможно, надо было кому-то выполнить госзаказ по производству штемпелей, табличек, и таким образом решена проблема — не знаю, как еще это объяснить, — смеется Евгений. — Я был бы счастлив, если бы у нас было все настолько хорошо, что проблема названий учреждений, их объединение и разъединение было последней проблемой. Заниматься такой фигней (это я еще мягко сказал) в момент, когда разрушается система образования, неприлично. Это безумие".

"Мы как занимались образованием, так и будем им заниматься"

"Данное решение принято на основании законодательных актов, утвержденных на уровне Республики Беларусь. Поэтому структура приводится в соответствие с законодательными актами, — рассказывают Еврорадио в Главном управлении по образованию Миноблисполкома. — Комментировать данную ситуацию мы не уполномочены, потому что мы исполнители в данной ситуации. На эффективность, результативность деятельности и выполнение функций изменение названия не повлияет. Мы как занимались образованием, так и будем им заниматься".

Что за законодательные акты, из-за которых исполкомы переживают перемены, — чиновники говорить отказываются. Как и говорить о новых бланках, вывесках и печатях. Мол, мы структура вертикали власти и ничего не решаем. Минобразования не решает, исполкомы не решают. А кто решает?

Скрин с сайта управления по образованию Московского района Минска. До 1 июня название выглядело вот так
А это новая версия

"Как-то мы считали и получили, что "чиновников" в образовании более 100 тысяч. Это же теперь надо поменять 100 тысяч названий должностей в телефонных справочниках на сайтах, там же поменять структуру на новую, сделать новые визитки и вывески на кабинетах...

Допустим, что у каждого чиновника свой кабинет с вывеской. Стоимость вывески — 2 доллара. Получим, что 200 тысяч долларов уйдет только на вывески. А могли бы купить школам наборы робототехники", — рассуждает в комментариях под постом Ливянта минский учитель Сергей Ольшевский.

Когда в Минске начинается кампания по переименованию улицы, носящей имя какого-нибудь руководителя НКВД, на улицу в честь белорусского писателя — Короткевича или Быкова — чиновники сразу же начинают рассказывать о расходах, связанных с заменой адресов. Мол, это же нужны новые вывески, а денег нет. Ну а здесь... Одно дело — управление образования, и совсем другое — управление по образованию. Звучит, правда?


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