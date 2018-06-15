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Cергей Кривец перешел в брестское «Динамо»

  • 15.06.2018, 12:53
Фото: dynamo-brest.by

Соглашение полузащитника рассчитано на 2,5 года.

Белорусский 32-летний полузащитник Сергей Кривец подписал контракт с брестским «Динамо», пишет «Трибуна».

Соглашение полузащитника рассчитано на 2,5 года. Футболист присоединится к команде и начнет тренировки на следующей неделе.

С 2006 по 2009 годы Кривец выступал за БАТЭ, где выиграл четыре чемпионата Беларуси. Всего за БАТЭ он провел 92 матча и забил 29 мячей.

В декабре 2009 года Кривец подписал контракт с познаньским «Лехом» За «Лех» Кривец провел 59 игр, забив в них 8 мячей.

Осенью 2012 года полузащитник отправился в китайский Нанкин и подписал контракт с клубом «Цзянсу Сунин». Осенью этого же года он вернулся в БАТЭ.

С 2014 по 2016 год Кривец играл во французском «Метце», где провел 36 матчей и забил 2 мяча.

В сезоне 2016/2017 выступал за польскую «Вислу» (23 игры, 2 гола). Последним клубом Кривца была польская «Арка» из Гдыни.

В составе сборной Беларуси провел 38 матчей и забил 5 мячей.


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